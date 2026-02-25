https://1prime.ru/20260225/ssha-867795630.html

Трамп сообщил, сколько нефти США получили от Каракаса

Добавлены подробности после второго абзаца и бэкграунд. ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в ходе своего выступления в конгрессе, что Америка получила от Каракаса свыше 80 миллионов баррелей нефти. "Мы только что получили от нашего нового друга и партнёра, Венесуэлы, более 80 миллионов баррелей нефти", - сказал Трамп. Он добавил, что добыча нефти в США выросла более чем на 600 тысяч баррелей в день. Трамп ранее заявлял, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов, и подчеркнул, что США готовы обрабатывать нефть из Венесуэлы. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российские компании вытесняются из Венесуэлы после того, как США в начале января нанесли массированный удар по стране, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли в Нью-Йорк. По словам министра, запрет на сделки по венесуэльской нефти с Россией, Китаем, Ираном, КНДР и Кубой, установленный минфином США, является прямой дискриминацией.

