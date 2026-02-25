США в 2025 году нарастили импорт лавровых листьев из России до максимума

https://1prime.ru/20260225/ssha-867820645.html

2026-02-25T20:16+0300

экономика

бизнес

россия

рф

сша

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в прошлом году более чем втрое нарастили импорт лавровых листьев из РФ - до максимума за всю историю торговли двух стран, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Так, США в 2025 году импортировали из РФ лавровых листьев на 9,7 тысячи долларов - максимум с 2017 года (раньше "лаврушку" американцы у россиян не покупали). За год объем поставок вырос почти в 3,5 раза. В прошлом году поставки пришлись на май и июнь. Больше всего лаврового листа Штаты импортировали из Турции (4,4 миллиона долларов), Колумбии (731 тысяча), Индии (184,9 тысячи), Китая (139 тысячи) и Египта (132,6 тысячи). Общий объем импорта Штатами различных видов приправ из России составил 159,2 тысячи долларов - однако какие именно это специи, помимо лаврового листа, не уточняется.

