США в 2025 году нарастили импорт лавровых листьев из России до максимума
США в 2025 году нарастили импорт лавровых листьев из России до максимума - 25.02.2026, ПРАЙМ
США в 2025 году нарастили импорт лавровых листьев из России до максимума
Соединенные Штаты в прошлом году более чем втрое нарастили импорт лавровых листьев из РФ - до максимума за всю историю торговли двух стран, выяснило РИА... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T20:16+0300
2026-02-25T20:16+0300
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в прошлом году более чем втрое нарастили импорт лавровых листьев из РФ - до максимума за всю историю торговли двух стран, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Так, США в 2025 году импортировали из РФ лавровых листьев на 9,7 тысячи долларов - максимум с 2017 года (раньше "лаврушку" американцы у россиян не покупали). За год объем поставок вырос почти в 3,5 раза. В прошлом году поставки пришлись на май и июнь. Больше всего лаврового листа Штаты импортировали из Турции (4,4 миллиона долларов), Колумбии (731 тысяча), Индии (184,9 тысячи), Китая (139 тысячи) и Египта (132,6 тысячи). Общий объем импорта Штатами различных видов приправ из России составил 159,2 тысячи долларов - однако какие именно это специи, помимо лаврового листа, не уточняется.
20:16 25.02.2026
 
США в 2025 году нарастили импорт лавровых листьев из России до максимума

США в 2025 году импортировали из России лавровых листьев на 9,7 тысячи долларов

© РИА Новости . Юки Ивамура
Флаг Соединенных Штатов Америки - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Флаг Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
© РИА Новости . Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в прошлом году более чем втрое нарастили импорт лавровых листьев из РФ - до максимума за всю историю торговли двух стран, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Так, США в 2025 году импортировали из РФ лавровых листьев на 9,7 тысячи долларов - максимум с 2017 года (раньше "лаврушку" американцы у россиян не покупали). За год объем поставок вырос почти в 3,5 раза. В прошлом году поставки пришлись на май и июнь.
Больше всего лаврового листа Штаты импортировали из Турции (4,4 миллиона долларов), Колумбии (731 тысяча), Индии (184,9 тысячи), Китая (139 тысячи) и Египта (132,6 тысячи).
Общий объем импорта Штатами различных видов приправ из России составил 159,2 тысячи долларов - однако какие именно это специи, помимо лаврового листа, не уточняется.
Цены на нефть не показывают единой динамики после выхода данных из США
