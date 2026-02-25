https://1prime.ru/20260225/svo-867824308.html
"Уступают двадцатикратно". В США заявили о кризисе в рядах ВСУ
"Уступают двадцатикратно". В США заявили о кризисе в рядах ВСУ - 25.02.2026, ПРАЙМ
"Уступают двадцатикратно". В США заявили о кризисе в рядах ВСУ
Новые достижения России в области беспилотных систем в зоне СВО вызывают панику среди подразделений ВСУ, сообщает CNN. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T23:15+0300
2026-02-25T23:15+0300
2026-02-25T23:15+0300
спецоперация на украине
в мире
киев
дмитрий песков
василий небензя
владимир путин
оон
cnn
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/14/854315513_0:46:3477:2001_1920x0_80_0_0_4490e7def54566e3578dd17e9c3c354e.jpg
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Новые достижения России в области беспилотных систем в зоне СВО вызывают панику среди подразделений ВСУ, сообщает CNN."Из-за стремительного развития беспилотных технологий невозможно расслабиться ни на минуту. Ничто из того, что работает против российских войск сегодня, не сработает в следующем месяце", — пишет издание.Отмечается, что Киев сталкивается с серьезной нехваткой личного состава. Как подчеркивает CNN, "ВСУ подчас уступают противнику двадцатикратно", что является "очень критичным и болезненным" для украинских подразделений.Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что поражения на фронте должны подтолкнуть Киев к переговорам уже сейчас. Постпред России при ООН Василий Небензя добавлял, что украинские части несут значительные потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент Владимир Путин в интервью India Today заявил, что либо российская армия самостоятельно освободит территории, контролируемые Киевом, либо ВСУ покинут их и прекратят убивать там людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20260225/zelenskiy-867824148.html
https://1prime.ru/20260225/zelenskiy-867823725.html
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/14/854315513_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_329f8ed26123da9ac5a0b932732dae38.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, дмитрий песков, василий небензя, владимир путин, оон, cnn, всу
Спецоперация на Украине, В мире, Киев, Дмитрий Песков, Василий Небензя, Владимир Путин, ООН, CNN, ВСУ
"Уступают двадцатикратно". В США заявили о кризисе в рядах ВСУ
CNN: успехи России в сфере БПЛА вызывают страх у украинских боевиков