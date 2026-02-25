https://1prime.ru/20260225/svo-867824308.html

"Уступают двадцатикратно". В США заявили о кризисе в рядах ВСУ

"Уступают двадцатикратно". В США заявили о кризисе в рядах ВСУ - 25.02.2026, ПРАЙМ

"Уступают двадцатикратно". В США заявили о кризисе в рядах ВСУ

Новые достижения России в области беспилотных систем в зоне СВО вызывают панику среди подразделений ВСУ, сообщает CNN. | 25.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Новые достижения России в области беспилотных систем в зоне СВО вызывают панику среди подразделений ВСУ, сообщает CNN."Из-за стремительного развития беспилотных технологий невозможно расслабиться ни на минуту. Ничто из того, что работает против российских войск сегодня, не сработает в следующем месяце", — пишет издание.Отмечается, что Киев сталкивается с серьезной нехваткой личного состава. Как подчеркивает CNN, "ВСУ подчас уступают противнику двадцатикратно", что является "очень критичным и болезненным" для украинских подразделений.Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что поражения на фронте должны подтолкнуть Киев к переговорам уже сейчас. Постпред России при ООН Василий Небензя добавлял, что украинские части несут значительные потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент Владимир Путин в интервью India Today заявил, что либо российская армия самостоятельно освободит территории, контролируемые Киевом, либо ВСУ покинут их и прекратят убивать там людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

