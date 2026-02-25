Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уступают двадцатикратно". В США заявили о кризисе в рядах ВСУ - 25.02.2026
Спецоперация на Украине
"Уступают двадцатикратно". В США заявили о кризисе в рядах ВСУ
Новые достижения России в области беспилотных систем в зоне СВО вызывают панику среди подразделений ВСУ, сообщает CNN. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T23:15+0300
2026-02-25T23:15+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/14/854315513_0:46:3477:2001_1920x0_80_0_0_4490e7def54566e3578dd17e9c3c354e.jpg
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Новые достижения России в области беспилотных систем в зоне СВО вызывают панику среди подразделений ВСУ, сообщает CNN."Из-за стремительного развития беспилотных технологий невозможно расслабиться ни на минуту. Ничто из того, что работает против российских войск сегодня, не сработает в следующем месяце", — пишет издание.Отмечается, что Киев сталкивается с серьезной нехваткой личного состава. Как подчеркивает CNN, "ВСУ подчас уступают противнику двадцатикратно", что является "очень критичным и болезненным" для украинских подразделений.Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что поражения на фронте должны подтолкнуть Киев к переговорам уже сейчас. Постпред России при ООН Василий Небензя добавлял, что украинские части несут значительные потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент Владимир Путин в интервью India Today заявил, что либо российская армия самостоятельно освободит территории, контролируемые Киевом, либо ВСУ покинут их и прекратят убивать там людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
киев
Новости
23:15 25.02.2026
 
"Уступают двадцатикратно". В США заявили о кризисе в рядах ВСУ

CNN: успехи России в сфере БПЛА вызывают страх у украинских боевиков

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Новые достижения России в области беспилотных систем в зоне СВО вызывают панику среди подразделений ВСУ, сообщает CNN.
"Из-за стремительного развития беспилотных технологий невозможно расслабиться ни на минуту. Ничто из того, что работает против российских войск сегодня, не сработает в следующем месяце", — пишет издание.
Отмечается, что Киев сталкивается с серьезной нехваткой личного состава. Как подчеркивает CNN, "ВСУ подчас уступают противнику двадцатикратно", что является "очень критичным и болезненным" для украинских подразделений.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что поражения на фронте должны подтолкнуть Киев к переговорам уже сейчас. Постпред России при ООН Василий Небензя добавлял, что украинские части несут значительные потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин в интервью India Today заявил, что либо российская армия самостоятельно освободит территории, контролируемые Киевом, либо ВСУ покинут их и прекратят убивать там людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
