Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Т-Банке рассказали о мошеннических схемах в новых регионах - 25.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260225/t-bank-867795818.html
В Т-Банке рассказали о мошеннических схемах в новых регионах
В Т-Банке рассказали о мошеннических схемах в новых регионах - 25.02.2026, ПРАЙМ
В Т-Банке рассказали о мошеннических схемах в новых регионах
Мошеннические схемы с телефонными звонками, фейковыми инвестициями и со взломом аккаунтов в мессенджерах являются наиболее распространенными в новых регионах... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T07:18+0300
2026-02-25T07:18+0300
финансы
технологии
россия
т-банк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867795818.jpg?1771993117
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Мошеннические схемы с телефонными звонками, фейковыми инвестициями и со взломом аккаунтов в мессенджерах являются наиболее распространенными в новых регионах РФ, рассказал руководитель центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов в беседе с РИА Новости. "На новых территориях действуют примерно те же топовые схемы - это по-прежнему телефонный фрод, где воздействуют на человека с целью того, чтобы он своими руками совершил операцию, затем - инвестиционные или схемы с фейковыми инвестициями, далее идут схемы со взломом аккаунта в мессенджере", - отметил он. Так, по его словам, распространены фейковые обращения под видом госорганов, от силовых структур до миграционных служб, - мошенники уверяют жертв в необходимости смены паспорта или в получении документа, а ключевая проблема состоит в том, что жители новых территорий "чуть меньше обладают иммунитетом к подобным мошенническим звонкам", считает Замиралов. Он добавил, что Т-Банк совместно с локальными операторами связи работают над противодействием телефонных мошеннических атак в новых регионах. "Недавно мы получили подтверждение эффективности данного сервиса, поскольку нам поступила цифра о снижении дистанционных хищений через традиционные каналы связи, а именно через телефонную связь, в 10 раз", - заявил Замиралов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, технологии, россия, т-банк
Финансы, Технологии, РОССИЯ, Т-Банк
07:18 25.02.2026
 
В Т-Банке рассказали о мошеннических схемах в новых регионах

Эксперт Т-Банка Замиралов: в новых регионах чаще всего мошенники звонят в мессенджеры

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Мошеннические схемы с телефонными звонками, фейковыми инвестициями и со взломом аккаунтов в мессенджерах являются наиболее распространенными в новых регионах РФ, рассказал руководитель центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов в беседе с РИА Новости.
"На новых территориях действуют примерно те же топовые схемы - это по-прежнему телефонный фрод, где воздействуют на человека с целью того, чтобы он своими руками совершил операцию, затем - инвестиционные или схемы с фейковыми инвестициями, далее идут схемы со взломом аккаунта в мессенджере", - отметил он.
Так, по его словам, распространены фейковые обращения под видом госорганов, от силовых структур до миграционных служб, - мошенники уверяют жертв в необходимости смены паспорта или в получении документа, а ключевая проблема состоит в том, что жители новых территорий "чуть меньше обладают иммунитетом к подобным мошенническим звонкам", считает Замиралов.
Он добавил, что Т-Банк совместно с локальными операторами связи работают над противодействием телефонных мошеннических атак в новых регионах. "Недавно мы получили подтверждение эффективности данного сервиса, поскольку нам поступила цифра о снижении дистанционных хищений через традиционные каналы связи, а именно через телефонную связь, в 10 раз", - заявил Замиралов.
 
ФинансыТехнологииРОССИЯТ-Банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала