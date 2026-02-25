https://1prime.ru/20260225/t-bank-867795818.html

В Т-Банке рассказали о мошеннических схемах в новых регионах

В Т-Банке рассказали о мошеннических схемах в новых регионах - 25.02.2026, ПРАЙМ

В Т-Банке рассказали о мошеннических схемах в новых регионах

Мошеннические схемы с телефонными звонками, фейковыми инвестициями и со взломом аккаунтов в мессенджерах являются наиболее распространенными в новых регионах... | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T07:18+0300

2026-02-25T07:18+0300

2026-02-25T07:18+0300

финансы

технологии

россия

т-банк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867795818.jpg?1771993117

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Мошеннические схемы с телефонными звонками, фейковыми инвестициями и со взломом аккаунтов в мессенджерах являются наиболее распространенными в новых регионах РФ, рассказал руководитель центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов в беседе с РИА Новости. "На новых территориях действуют примерно те же топовые схемы - это по-прежнему телефонный фрод, где воздействуют на человека с целью того, чтобы он своими руками совершил операцию, затем - инвестиционные или схемы с фейковыми инвестициями, далее идут схемы со взломом аккаунта в мессенджере", - отметил он. Так, по его словам, распространены фейковые обращения под видом госорганов, от силовых структур до миграционных служб, - мошенники уверяют жертв в необходимости смены паспорта или в получении документа, а ключевая проблема состоит в том, что жители новых территорий "чуть меньше обладают иммунитетом к подобным мошенническим звонкам", считает Замиралов. Он добавил, что Т-Банк совместно с локальными операторами связи работают над противодействием телефонных мошеннических атак в новых регионах. "Недавно мы получили подтверждение эффективности данного сервиса, поскольку нам поступила цифра о снижении дистанционных хищений через традиционные каналы связи, а именно через телефонную связь, в 10 раз", - заявил Замиралов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, технологии, россия, т-банк