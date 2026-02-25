В Т-Банке рассказали о мошеннических схемах в новых регионах

https://1prime.ru/20260225/t-bank-867795818.html
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Мошеннические схемы с телефонными звонками, фейковыми инвестициями и со взломом аккаунтов в мессенджерах являются наиболее распространенными в новых регионах РФ, рассказал руководитель центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов в беседе с РИА Новости.
"На новых территориях действуют примерно те же топовые схемы - это по-прежнему телефонный фрод, где воздействуют на человека с целью того, чтобы он своими руками совершил операцию, затем - инвестиционные или схемы с фейковыми инвестициями, далее идут схемы со взломом аккаунта в мессенджере", - отметил он.
Так, по его словам, распространены фейковые обращения под видом госорганов, от силовых структур до миграционных служб, - мошенники уверяют жертв в необходимости смены паспорта или в получении документа, а ключевая проблема состоит в том, что жители новых территорий "чуть меньше обладают иммунитетом к подобным мошенническим звонкам", считает Замиралов.
Он добавил, что Т-Банк совместно с локальными операторами связи работают над противодействием телефонных мошеннических атак в новых регионах. "Недавно мы получили подтверждение эффективности данного сервиса, поскольку нам поступила цифра о снижении дистанционных хищений через традиционные каналы связи, а именно через телефонную связь, в 10 раз", - заявил Замиралов.
