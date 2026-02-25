Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Буданов* обратился с неожиданным предложением к России - 25.02.2026
Спецоперация на Украине
Буданов* обратился с неожиданным предложением к России
спецоперация на украине
украина
россия
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846156940_6:0:2043:1146_1920x0_80_0_0_cc9723fcabf3726723a8cf4a6026a98e.jpg
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов* выступил против ударов по центрам принятия решений в России и на Украине. Об этом он заявил в комментарии РБК-Украине."Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае. Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров", — сказал он.Буданов* отметил, что в условиях сложных мирных переговоров "соблюдение правил" является особенно важным.При этом именно Украина атаковала резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в конце прошлого года. В то же время, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Путин всегда категорически отвергал предложение нанести удар по центрам принятия решений в Киеве, притом что у России есть и были все возможности для того.Нападение на резиденциюКиевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине. Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая США, Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
украина
украина, россия, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ВСУ
16:25 25.02.2026
 
Буданов* обратился с неожиданным предложением к России

Буданов выступил против ударов по центрам принятия решений в РФ и на Украине

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Кирилл Буданов*. Архивное фото
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов* выступил против ударов по центрам принятия решений в России и на Украине. Об этом он заявил в комментарии РБК-Украине.

"Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае. Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров", — сказал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Новое заявление Зеленского о Путине вызвало переполох на Западе
23 февраля, 09:13
Буданов* отметил, что в условиях сложных мирных переговоров "соблюдение правил" является особенно важным.

При этом именно Украина атаковала резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в конце прошлого года. В то же время, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Путин всегда категорически отвергал предложение нанести удар по центрам принятия решений в Киеве, притом что у России есть и были все возможности для того.

Нападение на резиденцию
Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине. Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.
Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая США, Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Ракета Storm Shadow - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2026
Заявление премьера Дании об ударах по России вызвало изумление на Западе
16 февраля, 09:24
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯВСУ
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
