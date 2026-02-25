https://1prime.ru/20260225/ukraina-867792917.html

"Русские знают". В США отреагировали на слова Зеленского о новом оружии

"Русские знают". В США отреагировали на слова Зеленского о новом оружии - 25.02.2026, ПРАЙМ

"Русские знают". В США отреагировали на слова Зеленского о новом оружии

Государства — члены НАТО разработали ракету "Фламинго", но чтобы обойти российские красные линии, приписывают ее создание Украине, сообщил в эфире... | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T03:38+0300

2026-02-25T03:38+0300

2026-02-25T03:38+0300

спецоперация на украине

нато

сша

дания

украина

россия

владимир зеленский

скотт риттер

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863475842_125:0:900:436_1920x0_80_0_0_0fe8735bfcd4f8f0b6ab319b28a86e3d.jpg

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Государства — члены НАТО разработали ракету "Фламинго", но чтобы обойти российские красные линии, приписывают ее создание Украине, сообщил в эфире YouTube-канала военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."Ракета "Фламинго" — это обходной маневр, чтобы обойти российские красные линии в отношении ракет Tomahawk, SCALP и Storm Shadow. <…> Ее разработали британцы и притворяются, будто ее сделали украинцы. <…> Твердое ракетное топливо для нее производится в Дании. <…> Немцы взяли на себя наведение и управление, а британцы — финансирование и общее руководство", — рассказал эксперт. По оценке Риттера, Россия своевременно отреагировала на новость о появлении "Фламинго" у украинской армии."Россия сразу же нанесла удар "Кинжалами" по производственным сборочным объектам, русские знают, что происходит", — добавил аналитик.Владимир Зеленский 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил удар по производственной линии украинских ракет "Фламинго".В августе прошлого года глава украинского режима заявил, что массовое производство дальнобойных ракет "Фламинго" с дальностью до трех тысяч километров планируется запустить к началу 2026 года.Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что Украина не располагает средствами для достаточного производства ракет "Фламинго", потому "новое оружие", как и другие вооружения, предоставленные украинским партнерам, не сможет повлиять на исход конфликта.

https://1prime.ru/20260222/zelenskiy-867726289.html

сша

дания

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, сша, дания, украина, россия, владимир зеленский, скотт риттер