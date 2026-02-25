Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русские знают". В США отреагировали на слова Зеленского о новом оружии - 25.02.2026
Спецоперация на Украине
"Русские знают". В США отреагировали на слова Зеленского о новом оружии
"Русские знают". В США отреагировали на слова Зеленского о новом оружии
Государства — члены НАТО разработали ракету "Фламинго", но чтобы обойти российские красные линии, приписывают ее создание Украине, сообщил в эфире... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T03:38+0300
2026-02-25T03:38+0300
спецоперация на украине
нато
сша
дания
украина
россия
владимир зеленский
скотт риттер
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Государства — члены НАТО разработали ракету "Фламинго", но чтобы обойти российские красные линии, приписывают ее создание Украине, сообщил в эфире YouTube-канала военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."Ракета "Фламинго" — это обходной маневр, чтобы обойти российские красные линии в отношении ракет Tomahawk, SCALP и Storm Shadow. &lt;…&gt; Ее разработали британцы и притворяются, будто ее сделали украинцы. &lt;…&gt; Твердое ракетное топливо для нее производится в Дании. &lt;…&gt; Немцы взяли на себя наведение и управление, а британцы — финансирование и общее руководство", — рассказал эксперт. По оценке Риттера, Россия своевременно отреагировала на новость о появлении "Фламинго" у украинской армии."Россия сразу же нанесла удар "Кинжалами" по производственным сборочным объектам, русские знают, что происходит", — добавил аналитик.Владимир Зеленский 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил удар по производственной линии украинских ракет "Фламинго".В августе прошлого года глава украинского режима заявил, что массовое производство дальнобойных ракет "Фламинго" с дальностью до трех тысяч километров планируется запустить к началу 2026 года.Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что Украина не располагает средствами для достаточного производства ракет "Фламинго", потому "новое оружие", как и другие вооружения, предоставленные украинским партнерам, не сможет повлиять на исход конфликта.
нато, сша, дания, украина, россия, владимир зеленский, скотт риттер
Спецоперация на Украине, НАТО, США, ДАНИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Зеленский, Скотт Риттер
03:38 25.02.2026
 
"Русские знают". В США отреагировали на слова Зеленского о новом оружии

Аналитик Риттер: страны НАТО делают вид, что ракету "Фламинго" создала Украина

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Государства — члены НАТО разработали ракету "Фламинго", но чтобы обойти российские красные линии, приписывают ее создание Украине, сообщил в эфире YouTube-канала военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Ракета "Фламинго" — это обходной маневр, чтобы обойти российские красные линии в отношении ракет Tomahawk, SCALP и Storm Shadow. <…> Ее разработали британцы и притворяются, будто ее сделали украинцы. <…> Твердое ракетное топливо для нее производится в Дании. <…> Немцы взяли на себя наведение и управление, а британцы — финансирование и общее руководство", — рассказал эксперт.
По оценке Риттера, Россия своевременно отреагировала на новость о появлении "Фламинго" у украинской армии.
"Россия сразу же нанесла удар "Кинжалами" по производственным сборочным объектам, русские знают, что происходит", — добавил аналитик.
Владимир Зеленский 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил удар по производственной линии украинских ракет "Фламинго".
В августе прошлого года глава украинского режима заявил, что массовое производство дальнобойных ракет "Фламинго" с дальностью до трех тысяч километров планируется запустить к началу 2026 года.
Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что Украина не располагает средствами для достаточного производства ракет "Фламинго", потому "новое оружие", как и другие вооружения, предоставленные украинским партнерам, не сможет повлиять на исход конфликта.
Зеленский сделал заявление после удара возмездия ВС России
22 февраля, 23:11
Спецоперация на Украине, НАТО, США, ДАНИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Зеленский, Скотт Риттер
 
 
