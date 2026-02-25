https://1prime.ru/20260225/ukraina-867794099.html

"Легко победить". На Западе отреагировали на заявление Зеленского о России

"Легко победить". На Западе отреагировали на заявление Зеленского о России

2026-02-25T05:02+0300

2026-02-25T05:02+0300

2026-02-25T05:03+0300

спецоперация на украине

запад

нато

оон

украина

москва

владимир путин

дмитрий песков

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Западная пресса отрицает очевидный факт о том, что конфликт на Украине был инициирован стремлением НАТО к расширению на Восток, об этом в своем выступлении в Совете Безопасности ООН заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен. Запись выступления опубликована на его YouTube-канале."Нам говорят, что <…> Россию можно легко победить, если продолжать войну... Основной нарратив в СМИ во время этого конфликта — так называемое "неспровоцированное вторжение" России. Это означает, что Россия — экспансионистская и империалистическая держава, а не государство, реагирующее на угрозы своей безопасности. <…> СМИ не способны признать очевидное — что расширение НАТО спровоцировало этот конфликт, ведь признание этого означало бы признание легитимности военных действий России", — заявил эксперт.Он также напомнил о заявлениях Зеленского, которые подтверждали, что действия России на Украине были направлены исключительно на устранение угрозы, исходящей от Североатлантического альянса."Западные СМИ не могут рассказать, что в первый день СВО Зеленский подтвердил: с ним связались из Москвы, чтобы обсудить мирные переговоры на основе отказа Украины от вступления в НАТО — на что Зеленский согласился. <…> СМИ не могут сообщить общественности, что сам Зеленский в марте 2022 года сказал, цитирую: "На Западе есть те, кто не возражает против затяжной войны, потому что это означало бы истощение России, даже если это приведет к гибели Украины и будет стоить украинских жизней", — добавил профессор.Президент Владимир Путин заявлял, что Россия доведет спецоперацию на Украине до логического завершения, достигнув всех ее целей. Глава государства неоднократно указывал на необходимость устранения первопричин конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что Москва стремится к устойчивому миру с надежными гарантиями.

запад

украина

москва

2026

Новости

