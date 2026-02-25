Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Украина была бы в НАТО". На Западе сделали дерзкое заявление об СВО - 25.02.2026
Спецоперация на Украине
"Украина была бы в НАТО". На Западе сделали дерзкое заявление об СВО
Поскольку Россия побеждает в противостоянии с Украиной, ей и определять повестку мирных переговоров, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший... | 25.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Поскольку Россия побеждает в противостоянии с Украиной, ей и определять повестку мирных переговоров, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший немецкий дипломат, депутат Европейского парламента Михаэль фон дер Шуленбург."В случае поражения России Украина могла бы уже стать членом НАТО, Россия бы утратила доступ к Черному морю и, вероятно, большая часть пророссийской части населения покинула бы Украину. &lt;…&gt; Но Россия одерживает верх. Это означает, что она и будет формировать условия мирных переговоров", — заявил эксперт.При этом он обвинил европейских политиков в том, что они занимают неадекватную позицию в отношение ситуации на Украине."Евросоюзу придется это принять. Мы ничего не можем сделать. Если мы не в силах изменить ход событий военным путем, придется смириться с итогами конфликта. Так происходит всегда. Переговоры никогда не могут игнорировать факты, сложившиеся в ходе конфликта. Но на данный момент мы именно этим и занимаемся — отказываемся признавать реальность, сложившуюся за четыре года конфликта", — подчеркнул Шуленбург.По данным Министерства обороны России, за последние сутки российские силы освободили населенный пункт Риздвянка в Запорожской области. Потери украинской армии на всех фронтах составили около 1075 военнослужащих.
украина, нато, ес, черное море, запорожская область, минобороны рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО, ЕС, Черное море, Запорожская область, Минобороны РФ
06:30 25.02.2026 (обновлено: 06:31 25.02.2026)
 
"Украина была бы в НАТО". На Западе сделали дерзкое заявление об СВО

Депутат Шуленбург: повестка переговоров по Украине зависит от России

© РИА Новости . Станислав Красильников
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Поскольку Россия побеждает в противостоянии с Украиной, ей и определять повестку мирных переговоров, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший немецкий дипломат, депутат Европейского парламента Михаэль фон дер Шуленбург.
"В случае поражения России Украина могла бы уже стать членом НАТО, Россия бы утратила доступ к Черному морю и, вероятно, большая часть пророссийской части населения покинула бы Украину. <…> Но Россия одерживает верх. Это означает, что она и будет формировать условия мирных переговоров", — заявил эксперт.
При этом он обвинил европейских политиков в том, что они занимают неадекватную позицию в отношение ситуации на Украине.
"Евросоюзу придется это принять. Мы ничего не можем сделать. Если мы не в силах изменить ход событий военным путем, придется смириться с итогами конфликта. Так происходит всегда. Переговоры никогда не могут игнорировать факты, сложившиеся в ходе конфликта. Но на данный момент мы именно этим и занимаемся — отказываемся признавать реальность, сложившуюся за четыре года конфликта", — подчеркнул Шуленбург.
По данным Министерства обороны России, за последние сутки российские силы освободили населенный пункт Риздвянка в Запорожской области. Потери украинской армии на всех фронтах составили около 1075 военнослужащих.
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
"Поляки убиты". В США раскрыли последствия последних событий на Украине
23 февраля, 00:58
 
Спецоперация на Украине
 
 
