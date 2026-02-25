https://1prime.ru/20260225/ukraina-867795178.html
"Украина была бы в НАТО". На Западе сделали дерзкое заявление об СВО
"Украина была бы в НАТО". На Западе сделали дерзкое заявление об СВО - 25.02.2026, ПРАЙМ
"Украина была бы в НАТО". На Западе сделали дерзкое заявление об СВО
Поскольку Россия побеждает в противостоянии с Украиной, ей и определять повестку мирных переговоров, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший немецкий дипломат, депутат Европейского парламента Михаэль фон дер Шуленбург.
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Поскольку Россия побеждает в противостоянии с Украиной, ей и определять повестку мирных переговоров, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший немецкий дипломат, депутат Европейского парламента Михаэль фон дер Шуленбург."В случае поражения России Украина могла бы уже стать членом НАТО, Россия бы утратила доступ к Черному морю и, вероятно, большая часть пророссийской части населения покинула бы Украину. <…> Но Россия одерживает верх. Это означает, что она и будет формировать условия мирных переговоров", — заявил эксперт.При этом он обвинил европейских политиков в том, что они занимают неадекватную позицию в отношение ситуации на Украине."Евросоюзу придется это принять. Мы ничего не можем сделать. Если мы не в силах изменить ход событий военным путем, придется смириться с итогами конфликта. Так происходит всегда. Переговоры никогда не могут игнорировать факты, сложившиеся в ходе конфликта. Но на данный момент мы именно этим и занимаемся — отказываемся признавать реальность, сложившуюся за четыре года конфликта", — подчеркнул Шуленбург.По данным Министерства обороны России, за последние сутки российские силы освободили населенный пункт Риздвянка в Запорожской области. Потери украинской армии на всех фронтах составили около 1075 военнослужащих.
"Украина была бы в НАТО". На Западе сделали дерзкое заявление об СВО
Депутат Шуленбург: повестка переговоров по Украине зависит от России
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ.
Поскольку Россия побеждает в противостоянии с Украиной, ей и определять повестку мирных переговоров, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал бывший немецкий дипломат, депутат Европейского парламента Михаэль фон дер Шуленбург.
"В случае поражения России Украина могла бы уже стать членом НАТО, Россия бы утратила доступ к Черному морю и, вероятно, большая часть пророссийской части населения покинула бы Украину. <…> Но Россия одерживает верх. Это означает, что она и будет формировать условия мирных переговоров", — заявил эксперт.
При этом он обвинил европейских политиков в том, что они занимают неадекватную позицию в отношение ситуации на Украине.
"Евросоюзу придется это принять. Мы ничего не можем сделать. Если мы не в силах изменить ход событий военным путем, придется смириться с итогами конфликта. Так происходит всегда. Переговоры никогда не могут игнорировать факты, сложившиеся в ходе конфликта. Но на данный момент мы именно этим и занимаемся — отказываемся признавать реальность, сложившуюся за четыре года конфликта", — подчеркнул Шуленбург.
По данным Министерства обороны России, за последние сутки российские силы освободили населенный пункт Риздвянка в Запорожской области. Потери украинской армии на всех фронтах составили около 1075 военнослужащих.
