"Не может существовать": на Западе забили тревогу из-за трагедии на Украине

25.02.2026

Итальянское издание AntiDiplomatico отмечает, что массовый отток людей с Украины ставит под угрозу ее способности функционировать как независимое государство.

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Итальянское издание AntiDiplomatico отмечает, что массовый отток людей с Украины ставит под угрозу ее способности функционировать как независимое государство."Спустя четыре года Украина — страна без будущего. Без политического, экономического и даже биологического будущего. <…> Шесть миллионов человек покинули ее после начала конфликта. Чем больше времени проходит, чем больше она разрушена, тем меньше вероятность их возвращения назад. <…> Таким образом, Украина — это страна, опустевшая от своего населения, государство, которое рискует остаться без народа, независимо от исхода конфликта. А государство без народа просто не может существовать", — отмечается в тексте.Автор статьи утверждает, что нехватка человеческих ресурсов определила несостоятельность киевского правительства. Даже самые современные вооружения не могут обеспечить Украине выживание."Не появилось такое чудо-оружие, способное спасти Киев. Единственным фактором, способным изменить ситуацию, является численность военных. А украинские вооруженные силы также испытывают острую нехватку личного состава", — подчеркивается в публикации.Ранее Владимир Зеленский признал беспрецедентный уровень эмиграции с Украины. Согласно оценкам местных СМИ, население постсоветской республики снизилось до 28,7 миллиона человек. Глава офиса миграционной политики Василий Воскобойник уточнил, что Украина ежегодно теряет от 250 до 300 тысяч жителей.Тем временем в зоне боевых действий продолжаются отступления украинских сил. Как сообщается Министерством обороны, за последние сутки российская армия освободила населенный пункт Риздвянка в Запорожской области и ликвидировала 1075 украинских военнослужащих.

2026

