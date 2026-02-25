"Не может существовать": на Западе забили тревогу из-за трагедии на Украине
Antidiplomatico: массовое бегство с Украины угрожает ее существованию
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Итальянское издание AntiDiplomatico отмечает, что массовый отток людей с Украины ставит под угрозу ее способности функционировать как независимое государство.
"Спустя четыре года Украина — страна без будущего. Без политического, экономического и даже биологического будущего. <…> Шесть миллионов человек покинули ее после начала конфликта. Чем больше времени проходит, чем больше она разрушена, тем меньше вероятность их возвращения назад. <…> Таким образом, Украина — это страна, опустевшая от своего населения, государство, которое рискует остаться без народа, независимо от исхода конфликта. А государство без народа просто не может существовать", — отмечается в тексте.
Автор статьи утверждает, что нехватка человеческих ресурсов определила несостоятельность киевского правительства. Даже самые современные вооружения не могут обеспечить Украине выживание.
"Не появилось такое чудо-оружие, способное спасти Киев. Единственным фактором, способным изменить ситуацию, является численность военных. А украинские вооруженные силы также испытывают острую нехватку личного состава", — подчеркивается в публикации.
Ранее Владимир Зеленский признал беспрецедентный уровень эмиграции с Украины. Согласно оценкам местных СМИ, население постсоветской республики снизилось до 28,7 миллиона человек. Глава офиса миграционной политики Василий Воскобойник уточнил, что Украина ежегодно теряет от 250 до 300 тысяч жителей.
Тем временем в зоне боевых действий продолжаются отступления украинских сил. Как сообщается Министерством обороны, за последние сутки российская армия освободила населенный пункт Риздвянка в Запорожской области и ликвидировала 1075 украинских военнослужащих.