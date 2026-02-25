Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Стратегическое поражение". Дипломат ответил на заявление Каллас о России - 25.02.2026
Спецоперация на Украине
"Стратегическое поражение". Дипломат ответил на заявление Каллас о России
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Попытки Евросоюза сорвать переговоры между Россией, США и Украиной делают его преградой на пути к мирному разрешению конфликта, об этом в социальной сети Х написал бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал.Таким образом он ответил на слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что уступки в переговорах должна делать именно Москва, поскольку главным препятствием для мира является не украинская, а российская армия."Причины этого конфликта связаны с развалом СССР, &lt;…&gt; расширением НАТО, восприятием России как угрозы безопасности и попытками ее изоляции от Европы. &lt;…&gt; ЕС сам стал преградой для мира, препятствуя переговорам", — отметил эксперт.Сибал также подчеркнул, что Россия не позволила западным государствам реализовать их цели в этом конфликте."США и Европа не смогли реализовать свои планы в украинском кризисе — нанести России стратегическое поражение", — отметил Сибал.В декабре министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на "правительственном часе" в Совете Федерации, что Европа активно мешает процессу дипломатического разрешения ситуации на Украине. По его словам, Брюссель побуждает Владимира Зеленского продолжать боевые действия любой ценой.
европа, ес, украина, россия, сша, кая каллас, сергей лавров, владимир зеленский, нато, совет федерации
Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, ЕС, УКРАИНА, РОССИЯ, США, Кая Каллас, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО, Совет Федерации
07:34 25.02.2026 (обновлено: 07:35 25.02.2026)
 
"Стратегическое поражение". Дипломат ответил на заявление Каллас о России

Аналитик Сибал: Евросоюз стал препятствием для достижения мира на Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Попытки Евросоюза сорвать переговоры между Россией, США и Украиной делают его преградой на пути к мирному разрешению конфликта, об этом в социальной сети Х написал бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал.
Таким образом он ответил на слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что уступки в переговорах должна делать именно Москва, поскольку главным препятствием для мира является не украинская, а российская армия.
"Причины этого конфликта связаны с развалом СССР, <…> расширением НАТО, восприятием России как угрозы безопасности и попытками ее изоляции от Европы. <…> ЕС сам стал преградой для мира, препятствуя переговорам", — отметил эксперт.
Сибал также подчеркнул, что Россия не позволила западным государствам реализовать их цели в этом конфликте.
"США и Европа не смогли реализовать свои планы в украинском кризисе — нанести России стратегическое поражение", — отметил Сибал.
В декабре министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на "правительственном часе" в Совете Федерации, что Европа активно мешает процессу дипломатического разрешения ситуации на Украине. По его словам, Брюссель побуждает Владимира Зеленского продолжать боевые действия любой ценой.
"Спасти его": в Британии раскрыли, что Каллас хочет получить от России
21 февраля, 07:20
 
