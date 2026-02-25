https://1prime.ru/20260225/ukraina-867796563.html
"Стратегическое поражение". Дипломат ответил на заявление Каллас о России
"Стратегическое поражение". Дипломат ответил на заявление Каллас о России - 25.02.2026, ПРАЙМ
"Стратегическое поражение". Дипломат ответил на заявление Каллас о России
Попытки Евросоюза сорвать переговоры между Россией, США и Украиной делают его преградой на пути к мирному разрешению конфликта, об этом в социальной сети Х... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T07:34+0300
2026-02-25T07:34+0300
2026-02-25T07:35+0300
спецоперация на украине
европа
ес
украина
россия
сша
кая каллас
сергей лавров
владимир зеленский
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_560ed16e1fd042f495257107506a2186.jpg
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Попытки Евросоюза сорвать переговоры между Россией, США и Украиной делают его преградой на пути к мирному разрешению конфликта, об этом в социальной сети Х написал бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал.Таким образом он ответил на слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что уступки в переговорах должна делать именно Москва, поскольку главным препятствием для мира является не украинская, а российская армия."Причины этого конфликта связаны с развалом СССР, <…> расширением НАТО, восприятием России как угрозы безопасности и попытками ее изоляции от Европы. <…> ЕС сам стал преградой для мира, препятствуя переговорам", — отметил эксперт.Сибал также подчеркнул, что Россия не позволила западным государствам реализовать их цели в этом конфликте."США и Европа не смогли реализовать свои планы в украинском кризисе — нанести России стратегическое поражение", — отметил Сибал.В декабре министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на "правительственном часе" в Совете Федерации, что Европа активно мешает процессу дипломатического разрешения ситуации на Украине. По его словам, Брюссель побуждает Владимира Зеленского продолжать боевые действия любой ценой.
https://1prime.ru/20260221/britaniya-867690431.html
европа
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4ce61544f2c5ad3d6ec71c265651c3e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, ес, украина, россия, сша, кая каллас, сергей лавров, владимир зеленский, нато, совет федерации
Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, ЕС, УКРАИНА, РОССИЯ, США, Кая Каллас, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО, Совет Федерации
"Стратегическое поражение". Дипломат ответил на заявление Каллас о России
Аналитик Сибал: Евросоюз стал препятствием для достижения мира на Украине
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ.
Попытки Евросоюза сорвать переговоры между Россией, США и Украиной делают его преградой на пути к мирному разрешению конфликта, об этом в социальной сети Х
написал бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал.
Таким образом он ответил на слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что уступки в переговорах должна делать именно Москва, поскольку главным препятствием для мира является не украинская, а российская армия.
"Причины этого конфликта связаны с развалом СССР, <…> расширением НАТО, восприятием России как угрозы безопасности и попытками ее изоляции от Европы. <…> ЕС сам стал преградой для мира, препятствуя переговорам", — отметил эксперт.
Сибал также подчеркнул, что Россия не позволила западным государствам реализовать их цели в этом конфликте.
"США и Европа не смогли реализовать свои планы в украинском кризисе — нанести России стратегическое поражение", — отметил Сибал.
В декабре министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на "правительственном часе" в Совете Федерации, что Европа активно мешает процессу дипломатического разрешения ситуации на Украине. По его словам, Брюссель побуждает Владимира Зеленского продолжать боевые действия любой ценой.
"Спасти его": в Британии раскрыли, что Каллас хочет получить от России