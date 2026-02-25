https://1prime.ru/20260225/ukraina-867796563.html

"Стратегическое поражение". Дипломат ответил на заявление Каллас о России

"Стратегическое поражение". Дипломат ответил на заявление Каллас о России - 25.02.2026

"Стратегическое поражение". Дипломат ответил на заявление Каллас о России

Попытки Евросоюза сорвать переговоры между Россией, США и Украиной делают его преградой на пути к мирному разрешению конфликта, об этом в социальной сети Х... | 25.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Попытки Евросоюза сорвать переговоры между Россией, США и Украиной делают его преградой на пути к мирному разрешению конфликта, об этом в социальной сети Х написал бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал.Таким образом он ответил на слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что уступки в переговорах должна делать именно Москва, поскольку главным препятствием для мира является не украинская, а российская армия."Причины этого конфликта связаны с развалом СССР, <…> расширением НАТО, восприятием России как угрозы безопасности и попытками ее изоляции от Европы. <…> ЕС сам стал преградой для мира, препятствуя переговорам", — отметил эксперт.Сибал также подчеркнул, что Россия не позволила западным государствам реализовать их цели в этом конфликте."США и Европа не смогли реализовать свои планы в украинском кризисе — нанести России стратегическое поражение", — отметил Сибал.В декабре министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на "правительственном часе" в Совете Федерации, что Европа активно мешает процессу дипломатического разрешения ситуации на Украине. По его словам, Брюссель побуждает Владимира Зеленского продолжать боевые действия любой ценой.

