"Исчезнет с карты мира": на Западе высказались о переговорах по Украине
Экс-советник Меркель Вад: усилия Украины против России оказались безрезультатными
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУкраинская делегация во время переговоров в Женеве
Украинская делегация во время переговоров в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Западу срочно необходимо начать диалог с Россией из-за критической ситуации на Украине, заявил Эрих Вад, отставной генерал бундесвера и экс-советник Ангелы Меркель, в интервью Die Weltwoche.
"Наша политика простого снабжения оружием без переговоров была и остается бессмысленной. <…> Россия едва ли исчезнет с карты мира даже после конфликта на Украине и останется нашим соседом. Мы должны – гораздо более срочно, чем это демонстрируют американцы – начать диалог с русскими!" — сказал он.
Военный подчеркнул, что тяжелая ситуация украинского руководства наблюдается уже длительное время.
"Все наступления Украины, особенно в 2023 году, а также наши масштабные поставки оружия по сей день, в конечном итоге ни к чему не привели. Они никогда не были тем переломным моментом <…> и не смогли изменить общую военную ситуацию в пользу Украины", — напомнил Вад.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что европейские страны препятствуют попыткам вывести украинское урегулирование на путь мирного разрешения.
Президент Владимир Путин также заявлял о готовности России возобновить отношения с Европой. Он подчеркнул, что будущие взаимодействия должны строиться на принципах уважения национальных интересов и учёта обоснованных опасений в сфере безопасности.