"Исчезнет с карты мира": на Западе высказались о переговорах по Украине
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Исчезнет с карты мира": на Западе высказались о переговорах по Украине
"Исчезнет с карты мира": на Западе высказались о переговорах по Украине
Западу срочно необходимо начать диалог с Россией из-за критической ситуации на Украине, заявил Эрих Вад, отставной генерал бундесвера и экс-советник Ангелы... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T07:35+0300
2026-02-25T07:35+0300
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Западу срочно необходимо начать диалог с Россией из-за критической ситуации на Украине, заявил Эрих Вад, отставной генерал бундесвера и экс-советник Ангелы Меркель, в интервью Die Weltwoche."Наша политика простого снабжения оружием без переговоров была и остается бессмысленной. &lt;…&gt; Россия едва ли исчезнет с карты мира даже после конфликта на Украине и останется нашим соседом. Мы должны – гораздо более срочно, чем это демонстрируют американцы – начать диалог с русскими!" — сказал он.Военный подчеркнул, что тяжелая ситуация украинского руководства наблюдается уже длительное время."Все наступления Украины, особенно в 2023 году, а также наши масштабные поставки оружия по сей день, в конечном итоге ни к чему не привели. Они никогда не были тем переломным моментом &lt;…&gt; и не смогли изменить общую военную ситуацию в пользу Украины", — напомнил Вад.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что европейские страны препятствуют попыткам вывести украинское урегулирование на путь мирного разрешения.Президент Владимир Путин также заявлял о готовности России возобновить отношения с Европой. Он подчеркнул, что будущие взаимодействия должны строиться на принципах уважения национальных интересов и учёта обоснованных опасений в сфере безопасности.
07:35 25.02.2026
 
"Исчезнет с карты мира": на Западе высказались о переговорах по Украине

Экс-советник Меркель Вад: усилия Украины против России оказались безрезультатными

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУкраинская делегация во время переговоров в Женеве
Украинская делегация во время переговоров в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Украинская делегация во время переговоров в Женеве. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Западу срочно необходимо начать диалог с Россией из-за критической ситуации на Украине, заявил Эрих Вад, отставной генерал бундесвера и экс-советник Ангелы Меркель, в интервью Die Weltwoche.
"Наша политика простого снабжения оружием без переговоров была и остается бессмысленной. <…> Россия едва ли исчезнет с карты мира даже после конфликта на Украине и останется нашим соседом. Мы должны – гораздо более срочно, чем это демонстрируют американцы – начать диалог с русскими!" — сказал он.
Военный подчеркнул, что тяжелая ситуация украинского руководства наблюдается уже длительное время.
"Все наступления Украины, особенно в 2023 году, а также наши масштабные поставки оружия по сей день, в конечном итоге ни к чему не привели. Они никогда не были тем переломным моментом <…> и не смогли изменить общую военную ситуацию в пользу Украины", — напомнил Вад.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что европейские страны препятствуют попыткам вывести украинское урегулирование на путь мирного разрешения.
Президент Владимир Путин также заявлял о готовности России возобновить отношения с Европой. Он подчеркнул, что будущие взаимодействия должны строиться на принципах уважения национальных интересов и учёта обоснованных опасений в сфере безопасности.
 
