"Ужасные потери". Поступок военных ВСУ вызвал переполох на Западе - 25.02.2026
Спецоперация на Украине
"Ужасные потери". Поступок военных ВСУ вызвал переполох на Западе
На Украине военным иногда приходится осквернять тела павших товарищей, чтобы семья могла получить выплаты за их гибель, пишет Daily Mail."Мы понесли ужасные... | 25.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. На Украине военным иногда приходится осквернять тела павших товарищей, чтобы семья могла получить выплаты за их гибель, пишет Daily Mail."Мы понесли ужасные потери. И мы не всегда могли забрать тела погибших при отступлении. Однажды нам приказали отрезать ногу и руку родственнику командира бригады. Это нужно было сделать, чтобы доказать, что он мертв, а не "пропал без вести", и его семья могла получить компенсацию. Я вижу такие вещи каждую ночь в своих снах", — рассказал изданию украинец, недавно демобилизованный по состоянию здоровья.В материале отмечается, что другой солдат обезглавил погибшего товарища, тело которого застряло в обломках после обстрела, чтобы мать его друга могла понять, что ее сын "действительно мертв", и похоронить хотя бы часть.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
16:28 25.02.2026
 
"Ужасные потери". Поступок военных ВСУ вызвал переполох на Западе

DM: солдаты ВСУ отдают части тел товарищей их семьям, чтобы те получили выплаты

Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. На Украине военным иногда приходится осквернять тела павших товарищей, чтобы семья могла получить выплаты за их гибель, пишет Daily Mail.

"Мы понесли ужасные потери. И мы не всегда могли забрать тела погибших при отступлении. Однажды нам приказали отрезать ногу и руку родственнику командира бригады. Это нужно было сделать, чтобы доказать, что он мертв, а не "пропал без вести", и его семья могла получить компенсацию. Я вижу такие вещи каждую ночь в своих снах", — рассказал изданию украинец, недавно демобилизованный по состоянию здоровья.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта
7 февраля, 12:52
В материале отмечается, что другой солдат обезглавил погибшего товарища, тело которого застряло в обломках после обстрела, чтобы мать его друга могла понять, что ее сын "действительно мертв", и похоронить хотя бы часть.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
"После предательства". В США сделали внезапное заявление о Донбассе
22 февраля, 09:42
"После предательства". В США сделали внезапное заявление о Донбассе
22 февраля, 09:42
 
Спецоперация на Украине
 
 
