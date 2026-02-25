https://1prime.ru/20260225/vklady-867813165.html
В ЦБ рассказали о снижении средней максимальной ставки вкладов
25.02.2026
В ЦБ рассказали о снижении средней максимальной ставки вкладов
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады февраля... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T16:45+0300
2026-02-25T16:45+0300
2026-02-25T16:45+0300
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады февраля снизилась на 0,23 процентного пункта - до 14,26% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
В ЦБ рассказали о снижении средней максимальной ставки вкладов
