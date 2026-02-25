Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ рассказали о снижении средней максимальной ставки вкладов - 25.02.2026, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали о снижении средней максимальной ставки вкладов
В ЦБ рассказали о снижении средней максимальной ставки вкладов - 25.02.2026, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали о снижении средней максимальной ставки вкладов
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады февраля... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T16:45+0300
2026-02-25T16:45+0300
финансы
россия
банк россия
сбербанк
втб
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады февраля снизилась на 0,23 процентного пункта - до 14,26% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
https://1prime.ru/20260225/stavki-867811723.html
финансы, россия, банк россия, сбербанк, втб, банки
Финансы, РОССИЯ, банк Россия, Сбербанк, ВТБ, Банки
16:45 25.02.2026
 
В ЦБ рассказали о снижении средней максимальной ставки вкладов

ЦБ: средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков России снизилась до 14,26%

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ в Москве
Здание ЦБ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Здание ЦБ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады февраля снизилась на 0,23 процентного пункта - до 14,26% годовых, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
Здание Сбербанка
Сбербанк снижает ставки по рыночной ипотеке
13:00
 
ФинансыРОССИЯбанк РоссияСбербанкВТББанки
 
 
