ВСУ бросили в бой под Сумами группу дезертиров и мобилизованных

Украинское командование бросило под Сумами в "мясной штурм" группу дезертиров и мобилизованных, она была уничтожена, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

2026-02-25T06:45+0300

2026-02-25T06:45+0300

2026-02-25T07:57+0300

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Украинское командование бросило под Сумами в "мясной штурм" группу дезертиров и мобилизованных, она была уничтожена, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Украинское командование смогло доукомплектовать штурмовые подразделения 225-го отдельного штурмового полка дезертирами, нарушителями дисциплины и принудительно мобилизованными, бросив их в очередной "мясной штурм", - сообщил собеседник агентства. Атака, по его словам, произошла в районе села Андреевка в Сумской области. Комплексным огневым поражением вражеская боевая группа уничтожена, добавил он.

2026

