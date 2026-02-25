https://1prime.ru/20260225/vsu-867795455.html
ВСУ бросили в бой под Сумами группу дезертиров и мобилизованных
ВСУ бросили в бой под Сумами группу дезертиров и мобилизованных - 25.02.2026, ПРАЙМ
ВСУ бросили в бой под Сумами группу дезертиров и мобилизованных
Украинское командование бросило под Сумами в "мясной штурм" группу дезертиров и мобилизованных, она была уничтожена, сообщили РИА Новости в силовых структурах. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T06:45+0300
2026-02-25T06:45+0300
2026-02-25T07:57+0300
общество
экономика
россия
сумы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867795455.jpg?1771995463
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Украинское командование бросило под Сумами в "мясной штурм" группу дезертиров и мобилизованных, она была уничтожена, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Украинское командование смогло доукомплектовать штурмовые подразделения 225-го отдельного штурмового полка дезертирами, нарушителями дисциплины и принудительно мобилизованными, бросив их в очередной "мясной штурм", - сообщил собеседник агентства. Атака, по его словам, произошла в районе села Андреевка в Сумской области. Комплексным огневым поражением вражеская боевая группа уничтожена, добавил он.
сумы
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, сумы
Общество , Экономика, РОССИЯ, Сумы
ВСУ бросили в бой под Сумами группу дезертиров и мобилизованных
ВСУ бросили под Сумами в "мясной штурм" группу дезертиров и мобилизованных
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Украинское командование бросило под Сумами в "мясной штурм" группу дезертиров и мобилизованных, она была уничтожена, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Украинское командование смогло доукомплектовать штурмовые подразделения 225-го отдельного штурмового полка дезертирами, нарушителями дисциплины и принудительно мобилизованными, бросив их в очередной "мясной штурм", - сообщил собеседник агентства.
Атака, по его словам, произошла в районе села Андреевка в Сумской области. Комплексным огневым поражением вражеская боевая группа уничтожена, добавил он.