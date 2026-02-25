Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ бросили в бой под Сумами группу дезертиров и мобилизованных - 25.02.2026, ПРАЙМ
ВСУ бросили в бой под Сумами группу дезертиров и мобилизованных
ВСУ бросили в бой под Сумами группу дезертиров и мобилизованных - 25.02.2026, ПРАЙМ
ВСУ бросили в бой под Сумами группу дезертиров и мобилизованных
Украинское командование бросило под Сумами в "мясной штурм" группу дезертиров и мобилизованных, она была уничтожена, сообщили РИА Новости в силовых структурах. | 25.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Украинское командование бросило под Сумами в "мясной штурм" группу дезертиров и мобилизованных, она была уничтожена, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Украинское командование смогло доукомплектовать штурмовые подразделения 225-го отдельного штурмового полка дезертирами, нарушителями дисциплины и принудительно мобилизованными, бросив их в очередной "мясной штурм", - сообщил собеседник агентства. Атака, по его словам, произошла в районе села Андреевка в Сумской области. Комплексным огневым поражением вражеская боевая группа уничтожена, добавил он.
общество , россия, сумы
Общество , Экономика, РОССИЯ, Сумы
06:45 25.02.2026 (обновлено: 07:57 25.02.2026)
 
ВСУ бросили в бой под Сумами группу дезертиров и мобилизованных

ВСУ бросили под Сумами в "мясной штурм" группу дезертиров и мобилизованных

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Украинское командование бросило под Сумами в "мясной штурм" группу дезертиров и мобилизованных, она была уничтожена, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Украинское командование смогло доукомплектовать штурмовые подразделения 225-го отдельного штурмового полка дезертирами, нарушителями дисциплины и принудительно мобилизованными, бросив их в очередной "мясной штурм", - сообщил собеседник агентства.
Атака, по его словам, произошла в районе села Андреевка в Сумской области. Комплексным огневым поражением вражеская боевая группа уничтожена, добавил он.
 
