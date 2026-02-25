Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Украинцы больше не могут": США заявили о важных изменениях в зоне СВО - 25.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260225/vsu-867796869.html
"Украинцы больше не могут": США заявили о важных изменениях в зоне СВО
"Украинцы больше не могут": США заявили о важных изменениях в зоне СВО - 25.02.2026, ПРАЙМ
"Украинцы больше не могут": США заявили о важных изменениях в зоне СВО
По итогам зимних боевых действий в зоне СВО Вооруженные силы Украины значительно утратили позиции и приблизились к состоянию истощения, заявил экс-офицер ЦРУ... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T07:38+0300
2026-02-25T07:38+0300
спецоперация на украине
всу
валерий герасимов
украина
общество
мировая экономика
запорожская область
цру
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_21f1d4ce943250acc76e30e5ec4665b2.jpg
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. По итогам зимних боевых действий в зоне СВО Вооруженные силы Украины значительно утратили позиции и приблизились к состоянию истощения, заявил экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса."Конец близок. Знаете, украинцы больше не могут продолжать в том же духе, их стране придет конец. И точно так же, как вы пытаетесь надуть воздушный шар и продолжаете накачивать в него воздух, в какой-то момент он лопается. И лопание в данном случае связано с жертвами, нехваткой живой силы, нехваткой оружия, нехваткой денег", — признался эксперт.Один из признаков надвигающегося кризиса ВСУ, по его словам, заключается в том, как разнятся возможности России и Украины в справлении с тяжелыми зимними условиями."Нет ни одного фронта, на котором украинцы могли бы указать на то, что они действительно добились прогресса и смогли остановить русских. &lt;…&gt; Тот факт, что Россия продолжает довольно эффективно действовать в погодных условиях зимой, еще раз демонстрирует ее возможности. Украинцы же страдают от ужасных последствий, часть их боевых потерь приходится, например, на замерзших насмерть людей и раненых из-за непогоды. &lt;…&gt; Я думаю, весной мы увидим масштабное наступление России, чтобы положить этому конец, потому что к тому моменту, я думаю, Украина уже будет на грани истощения, — подытожил Джонсон.По информации Министерства обороны, за последние сутки российские войска освободили населенный пункт Риздвянка в Запорожской области и ликвидировали 1075 украинских военных. Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что российские силы, несмотря на погодные сложности, взяли под контроль 12 населенных пунктов всего за две недели февраля.
https://1prime.ru/20260225/lvov-867796153.html
https://1prime.ru/20260216/svo-867517806.html
украина
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ffa5b9fea42552e858a977cc7f9dcaa8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, валерий герасимов, украина, общество , мировая экономика, запорожская область, цру
Спецоперация на Украине, ВСУ, Валерий Герасимов, УКРАИНА, Общество , Мировая экономика, Запорожская область, ЦРУ
07:38 25.02.2026
 
"Украинцы больше не могут": США заявили о важных изменениях в зоне СВО

Экс-офицер ЦРУ Джонсон: ВСУ истощены по итогам зимней кампании и близки к краху

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Боевая работа в зоне СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. По итогам зимних боевых действий в зоне СВО Вооруженные силы Украины значительно утратили позиции и приблизились к состоянию истощения, заявил экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса.
"Конец близок. Знаете, украинцы больше не могут продолжать в том же духе, их стране придет конец. И точно так же, как вы пытаетесь надуть воздушный шар и продолжаете накачивать в него воздух, в какой-то момент он лопается. И лопание в данном случае связано с жертвами, нехваткой живой силы, нехваткой оружия, нехваткой денег", — признался эксперт.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
"Украины не будет": в США удивились тому, что вчера началось во Львове
07:30
Один из признаков надвигающегося кризиса ВСУ, по его словам, заключается в том, как разнятся возможности России и Украины в справлении с тяжелыми зимними условиями.
"Нет ни одного фронта, на котором украинцы могли бы указать на то, что они действительно добились прогресса и смогли остановить русских. <…> Тот факт, что Россия продолжает довольно эффективно действовать в погодных условиях зимой, еще раз демонстрирует ее возможности. Украинцы же страдают от ужасных последствий, часть их боевых потерь приходится, например, на замерзших насмерть людей и раненых из-за непогоды. <…> Я думаю, весной мы увидим масштабное наступление России, чтобы положить этому конец, потому что к тому моменту, я думаю, Украина уже будет на грани истощения, — подытожил Джонсон.
Военнослужащие в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2026
"Она уничтожена": в США заявили о важном изменении для России в зоне СВО
16 февраля, 06:54
По информации Министерства обороны, за последние сутки российские войска освободили населенный пункт Риздвянка в Запорожской области и ликвидировали 1075 украинских военных. Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что российские силы, несмотря на погодные сложности, взяли под контроль 12 населенных пунктов всего за две недели февраля.
 
Спецоперация на УкраинеВСУВалерий ГерасимовУКРАИНАОбществоМировая экономикаЗапорожская областьЦРУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала