"Украинцы больше не могут": США заявили о важных изменениях в зоне СВО

25.02.2026

2026-02-25T07:38+0300

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. По итогам зимних боевых действий в зоне СВО Вооруженные силы Украины значительно утратили позиции и приблизились к состоянию истощения, заявил экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса."Конец близок. Знаете, украинцы больше не могут продолжать в том же духе, их стране придет конец. И точно так же, как вы пытаетесь надуть воздушный шар и продолжаете накачивать в него воздух, в какой-то момент он лопается. И лопание в данном случае связано с жертвами, нехваткой живой силы, нехваткой оружия, нехваткой денег", — признался эксперт.Один из признаков надвигающегося кризиса ВСУ, по его словам, заключается в том, как разнятся возможности России и Украины в справлении с тяжелыми зимними условиями."Нет ни одного фронта, на котором украинцы могли бы указать на то, что они действительно добились прогресса и смогли остановить русских. <…> Тот факт, что Россия продолжает довольно эффективно действовать в погодных условиях зимой, еще раз демонстрирует ее возможности. Украинцы же страдают от ужасных последствий, часть их боевых потерь приходится, например, на замерзших насмерть людей и раненых из-за непогоды. <…> Я думаю, весной мы увидим масштабное наступление России, чтобы положить этому конец, потому что к тому моменту, я думаю, Украина уже будет на грани истощения, — подытожил Джонсон.По информации Министерства обороны, за последние сутки российские войска освободили населенный пункт Риздвянка в Запорожской области и ликвидировали 1075 украинских военных. Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что российские силы, несмотря на погодные сложности, взяли под контроль 12 населенных пунктов всего за две недели февраля.

2026

