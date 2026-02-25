Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии ужаснулись заявлению Зеленского о территориях - 25.02.2026
Спецоперация на Украине
В Финляндии ужаснулись заявлению Зеленского о территориях
В Финляндии ужаснулись заявлению Зеленского о территориях - 25.02.2026, ПРАЙМ
В Финляндии ужаснулись заявлению Зеленского о территориях
Слова Владимира Зеленского о территориях стали свидетельством катастрофического провала НАТО, написал в соцсети X член финской партии "Альянс свободы" Армандо... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T16:17+0300
2026-02-25T16:17+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
киев
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Слова Владимира Зеленского о территориях стали свидетельством катастрофического провала НАТО, написал в соцсети X член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Сам Зеленский заявил, что людей недостаточно, чтобы вернуть территории, он попросил больше оружия и денег. Стратегия провала продолжается, дипломатия презирается как инструмент слабых, и Россия продолжает добиваться своих целей. Это катастрофический провал для всей НАТО, которая должна понять на данном этапе, что стратегическое поражение России на Украине невозможно", — говорится в публикации.Политик отметил, что европейские лидеры, которые до сих пор заявляют о возможной победе Киева, потеряли связь с реальностью.В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157". В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
украина
киев
Новости
украина, владимир зеленский, киев
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Киев
16:17 25.02.2026
 
В Финляндии ужаснулись заявлению Зеленского о территориях

Мема: слова Зеленского о территориях стали свидетельством провала НАТО

© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Владимир Зеленский . Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Слова Владимира Зеленского о территориях стали свидетельством катастрофического провала НАТО, написал в соцсети X член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Сам Зеленский заявил, что людей недостаточно, чтобы вернуть территории, он попросил больше оружия и денег. Стратегия провала продолжается, дипломатия презирается как инструмент слабых, и Россия продолжает добиваться своих целей. Это катастрофический провал для всей НАТО, которая должна понять на данном этапе, что стратегическое поражение России на Украине невозможно", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Новое заявление Зеленского о Путине вызвало переполох на Западе
23 февраля, 09:13
Политик отметил, что европейские лидеры, которые до сих пор заявляют о возможной победе Киева, потеряли связь с реальностью.

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157". В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.

Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Ракета Storm Shadow - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2026
Заявление премьера Дании об ударах по России вызвало изумление на Западе
16 февраля, 09:24
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийКиев
 
 
