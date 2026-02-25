Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
16:23 25.02.2026
 
"Предложил пряник". Новое решение Зеленского поразило Германию

BZ: Зеленский хочет переложить явственность за мобилизацию на ЕС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский хочет переложить явственность за мобилизацию на Европу, пишет Berliner Zeitung.

"Зеленский явно пытается предложить (украинцам — Прим. Ред.) помимо "кнута“ еще и "пряник". Однако возможность реализации этой модели зависит не столько от политической воли Киева, сколько от финансовой поддержки со стороны Европы и дальнейшего хода войны на Донбассе", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Заявление Зеленского о Путине вызвало переполох на Западе
23 февраля, 09:13
В материале отмечается, что критики главы киевского режима на Украине интерпретируют это предложение как косвенное признание системного сбоя. В то же время критически настроенные к правительству СМИ на Украине обвиняют его в перекладывании ответственности за спорные методы мобилизации на Брюссель, представляя нехватку финансирования ЕС как основную проблему.

На этой неделе Зеленский предложил Европе оплатить Украине армию. По его словам, другие страны могли бы профинансировать переход от мобилизационной модели к контрактной системе. По его словам, в России военнослужащим платят при подписании контракта, и Украина хотела бы действовать так же, однако ей не хватает денег.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта
7 февраля, 12:52
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЕВРОПАВладимир ЗеленскийКиевВСУЕС
 
 
