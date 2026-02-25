Зеленский дерзко ответил на требование фон дер Ляйен к Киеву
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановить трубопровод "Дружба" в короткие сроки не удастся. Данную информацию передает France 24.
"Зеленский сообщил в среду, что Украине советовали отремонтировать нефтепровод "Дружба", но сделать это быстро не получится", — говорится в публикации.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне напомнила Зеленскому о необходимости ускорить работы по ремонту "Дружбы" и снова начать поставки.
Трубопровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем делится на направления: через Белоруссию в Польшу и Германию, и через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что Киев заблокировал транзит по надуманным мотивам, так как технических причин для этого нет. Будапешт и Братислава обратились к Загребу с просьбой организовать транзит российской нефти, которая доставляется морем.
На этой неделе эти страны объявили, что приостановят экспорт дизельного топлива на Украину до тех пор, пока не возобновятся поставки по "Дружбе".
В августе уже происходили задержки с поставками нефти на несколько дней после атак украинских дронов на "Дружбу". В ответ Будапешт запретил въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командира Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр, который имеет венгерские корни. Тогда Петер Сийярто квалифицировал удары по трубопроводу как атаки на суверенитет страны.