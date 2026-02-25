Зеленский дерзко ответил на требование фон дер Ляйен к Киеву

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260225/zelenskiy-867824148.html
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановить трубопровод "Дружба" в короткие сроки не удастся. Данную информацию передает France 24. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T23:14+0300
2026-02-25T23:14+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864502729_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b136d7ae1b67a5777d8ec277640b305e.jpg
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановить трубопровод "Дружба" в короткие сроки не удастся. Данную информацию передает France 24. "Зеленский сообщил в среду, что Украине советовали отремонтировать нефтепровод "Дружба", но сделать это быстро не получится", — говорится в публикации. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне напомнила Зеленскому о необходимости ускорить работы по ремонту "Дружбы" и снова начать поставки. По данным портала Mandiner, транспортировка нефти по трубопроводу в Венгрию и Словакию остановилась 27 января, и украинские власти объясняют задержку ремонтом повреждений. Трубопровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем делится на направления: через Белоруссию в Польшу и Германию, и через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что Киев заблокировал транзит по надуманным мотивам, так как технических причин для этого нет. Будапешт и Братислава обратились к Загребу с просьбой организовать транзит российской нефти, которая доставляется морем. На этой неделе эти страны объявили, что приостановят экспорт дизельного топлива на Украину до тех пор, пока не возобновятся поставки по "Дружбе". В августе уже происходили задержки с поставками нефти на несколько дней после атак украинских дронов на "Дружбу". В ответ Будапешт запретил въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командира Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр, который имеет венгерские корни. Тогда Петер Сийярто квалифицировал удары по трубопроводу как атаки на суверенитет страны.
23:14 25.02.2026
 
Зеленский дерзко ответил на требование фон дер Ляйен к Киеву

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановить трубопровод "Дружба" в короткие сроки не удастся. Данную информацию передает France 24.
"Зеленский сообщил в среду, что Украине советовали отремонтировать нефтепровод "Дружба", но сделать это быстро не получится", — говорится в публикации.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне напомнила Зеленскому о необходимости ускорить работы по ремонту "Дружбы" и снова начать поставки.
По данным портала Mandiner, транспортировка нефти по трубопроводу в Венгрию и Словакию остановилась 27 января, и украинские власти объясняют задержку ремонтом повреждений.
Трубопровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем делится на направления: через Белоруссию в Польшу и Германию, и через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что Киев заблокировал транзит по надуманным мотивам, так как технических причин для этого нет. Будапешт и Братислава обратились к Загребу с просьбой организовать транзит российской нефти, которая доставляется морем.
На этой неделе эти страны объявили, что приостановят экспорт дизельного топлива на Украину до тех пор, пока не возобновятся поставки по "Дружбе".
В августе уже происходили задержки с поставками нефти на несколько дней после атак украинских дронов на "Дружбу". В ответ Будапешт запретил въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командира Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр, который имеет венгерские корни. Тогда Петер Сийярто квалифицировал удары по трубопроводу как атаки на суверенитет страны.
 
