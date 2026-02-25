https://1prime.ru/20260225/zelenskiy-867824148.html

Зеленский дерзко ответил на требование фон дер Ляйен к Киеву

Зеленский дерзко ответил на требование фон дер Ляйен к Киеву - 25.02.2026, ПРАЙМ

Зеленский дерзко ответил на требование фон дер Ляйен к Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановить трубопровод "Дружба" в короткие сроки не удастся. Данную информацию передает France 24. | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T23:14+0300

2026-02-25T23:14+0300

2026-02-25T23:14+0300

нефть

украина

венгрия

киев

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

петер сийярто

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864502729_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b136d7ae1b67a5777d8ec277640b305e.jpg

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановить трубопровод "Дружба" в короткие сроки не удастся. Данную информацию передает France 24. "Зеленский сообщил в среду, что Украине советовали отремонтировать нефтепровод "Дружба", но сделать это быстро не получится", — говорится в публикации. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне напомнила Зеленскому о необходимости ускорить работы по ремонту "Дружбы" и снова начать поставки. По данным портала Mandiner, транспортировка нефти по трубопроводу в Венгрию и Словакию остановилась 27 января, и украинские власти объясняют задержку ремонтом повреждений. Трубопровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем делится на направления: через Белоруссию в Польшу и Германию, и через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что Киев заблокировал транзит по надуманным мотивам, так как технических причин для этого нет. Будапешт и Братислава обратились к Загребу с просьбой организовать транзит российской нефти, которая доставляется морем. На этой неделе эти страны объявили, что приостановят экспорт дизельного топлива на Украину до тех пор, пока не возобновятся поставки по "Дружбе". В августе уже происходили задержки с поставками нефти на несколько дней после атак украинских дронов на "Дружбу". В ответ Будапешт запретил въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командира Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр, который имеет венгерские корни. Тогда Петер Сийярто квалифицировал удары по трубопроводу как атаки на суверенитет страны.

украина

венгрия

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, украина, венгрия, киев, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, петер сийярто, всу