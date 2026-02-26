Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
03:47 26.02.2026
 
Названы самые популярные автомобили для покупки в кредит в январе

"Баланс-Платформа": россияне чаще всего покупали в кредит Tenet T7 и Т4

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Самыми популярными моделями новых автомобилей, которые россияне покупали в кредит в январе 2026 года, стали представители российского бренда Tenet - Т7 и Т4, следует из данных финтех-компании "Баланс-Платформа", которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, десятку лидеров новых автомобилей по количеству оформленных автокредитов в январе текущего года возглавили модели Tenet T7 и Т4, а замкнул ее еще один представитель российского бренда - Tenet T8.
В список лидеров также попали Jetour T1, Changan UNI-S, Jaecoo J7, "Москвич 3", Solaris HC, Omoda C5 и C7.
По сравнению с аналогичным месяцем 2025 года предпочтения россиян в выборе автомобиля для покупки в кредит существенно изменились. Год газад топ-10 составляли модели Jetour Dashing, GAC GS8, Jetour T2, Hongqi HS5, Jaecoo J7, GAC GS3, Solaris HC, Exeed TXL, Exeed LX и Exeed RX.
Среди автомобилей с пробегом жители России в январе чаще всего покупали в кредит Toyota Camry, Hyundai Creta, Lada Vesta, Ford Focus и Haval Jolion. В январе 2025 года их места занимали "Газель" Next, Hyundai Solaris, Lada Granta, Kia Rio и Kia Ceed.
 
Заголовок открываемого материала