https://1prime.ru/20260226/britaniya-867855574.html
"Купите наушники": украинцы столкнулись с неожиданным приемом в Британии
"Купите наушники": украинцы столкнулись с неожиданным приемом в Британии - 26.02.2026, ПРАЙМ
"Купите наушники": украинцы столкнулись с неожиданным приемом в Британии
Министерство внутренних дел Великобритании отказало украинской семье в предоставлении убежища, предложив вместо этого приобрести наушники с функцией... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T21:12+0300
2026-02-26T21:12+0300
2026-02-26T21:12+0300
спецоперация на украине
великобритания
украина
киев
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/82730/46/827304600_0:176:2672:1679_1920x0_80_0_0_eb080c72eb3c5e06ba8c177d465576b6.jpg
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Великобритании отказало украинской семье в предоставлении убежища, предложив вместо этого приобрести наушники с функцией шумоподавления, сообщает телеканал Sky News. "Вы могли бы рассмотреть возможность покупки наушников с шумоподавлением и использования звукоизоляции для помещений", — говорится в ответе ведомства на запрос об убежище.Представители британского МВД обосновали свой отказ тем, что на западе Украины ситуация остается безопасной. Также отмечается, что отказ в убежище получили и другие украинские семьи. Согласно данным издания, депутат Либерально-демократической партии Джон Милн обвинил правительство страны в том, что она "выбила почву из-под ног украинских семей", которых ранее "радушно приняли в Великобритании".Газета Guardian ранее писала, что в Великобритании наблюдается снижение числа одобренных заявок на получение статуса беженца для граждан Украины, поскольку МВД страны рассматривает такие регионы, как Киев и Западная Украина, как "в целом безопасные".
https://1prime.ru/20260226/lyayen-867855167.html
https://1prime.ru/20260226/zelenskiy-867850856.html
великобритания
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82730/46/827304600_100:0:2573:1855_1920x0_80_0_0_4220daa6703f3e477fd57dd0dca6c586.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, украина, киев, мвд
Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, Киев, МВД
"Купите наушники": украинцы столкнулись с неожиданным приемом в Британии
Sky: Британия отказала украинской семье в убежище, посоветовав шумоподавляющие наушники