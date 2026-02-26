https://1prime.ru/20260226/britaniya-867855574.html

"Купите наушники": украинцы столкнулись с неожиданным приемом в Британии

"Купите наушники": украинцы столкнулись с неожиданным приемом в Британии - 26.02.2026, ПРАЙМ

"Купите наушники": украинцы столкнулись с неожиданным приемом в Британии

Министерство внутренних дел Великобритании отказало украинской семье в предоставлении убежища, предложив вместо этого приобрести наушники с функцией... | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T21:12+0300

2026-02-26T21:12+0300

2026-02-26T21:12+0300

спецоперация на украине

великобритания

украина

киев

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/82730/46/827304600_0:176:2672:1679_1920x0_80_0_0_eb080c72eb3c5e06ba8c177d465576b6.jpg

МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Великобритании отказало украинской семье в предоставлении убежища, предложив вместо этого приобрести наушники с функцией шумоподавления, сообщает телеканал Sky News. "Вы могли бы рассмотреть возможность покупки наушников с шумоподавлением и использования звукоизоляции для помещений", — говорится в ответе ведомства на запрос об убежище.Представители британского МВД обосновали свой отказ тем, что на западе Украины ситуация остается безопасной. Также отмечается, что отказ в убежище получили и другие украинские семьи. Согласно данным издания, депутат Либерально-демократической партии Джон Милн обвинил правительство страны в том, что она "выбила почву из-под ног украинских семей", которых ранее "радушно приняли в Великобритании".Газета Guardian ранее писала, что в Великобритании наблюдается снижение числа одобренных заявок на получение статуса беженца для граждан Украины, поскольку МВД страны рассматривает такие регионы, как Киев и Западная Украина, как "в целом безопасные".

https://1prime.ru/20260226/lyayen-867855167.html

https://1prime.ru/20260226/zelenskiy-867850856.html

великобритания

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, украина, киев, мвд