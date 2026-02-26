Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Купите наушники": украинцы столкнулись с неожиданным приемом в Британии - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260226/britaniya-867855574.html
"Купите наушники": украинцы столкнулись с неожиданным приемом в Британии
"Купите наушники": украинцы столкнулись с неожиданным приемом в Британии - 26.02.2026, ПРАЙМ
"Купите наушники": украинцы столкнулись с неожиданным приемом в Британии
Министерство внутренних дел Великобритании отказало украинской семье в предоставлении убежища, предложив вместо этого приобрести наушники с функцией... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T21:12+0300
2026-02-26T21:12+0300
спецоперация на украине
великобритания
украина
киев
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/82730/46/827304600_0:176:2672:1679_1920x0_80_0_0_eb080c72eb3c5e06ba8c177d465576b6.jpg
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Великобритании отказало украинской семье в предоставлении убежища, предложив вместо этого приобрести наушники с функцией шумоподавления, сообщает телеканал Sky News. "Вы могли бы рассмотреть возможность покупки наушников с шумоподавлением и использования звукоизоляции для помещений", — говорится в ответе ведомства на запрос об убежище.Представители британского МВД обосновали свой отказ тем, что на западе Украины ситуация остается безопасной. Также отмечается, что отказ в убежище получили и другие украинские семьи. Согласно данным издания, депутат Либерально-демократической партии Джон Милн обвинил правительство страны в том, что она "выбила почву из-под ног украинских семей", которых ранее "радушно приняли в Великобритании".Газета Guardian ранее писала, что в Великобритании наблюдается снижение числа одобренных заявок на получение статуса беженца для граждан Украины, поскольку МВД страны рассматривает такие регионы, как Киев и Западная Украина, как "в целом безопасные".
https://1prime.ru/20260226/lyayen-867855167.html
https://1prime.ru/20260226/zelenskiy-867850856.html
великобритания
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82730/46/827304600_100:0:2573:1855_1920x0_80_0_0_4220daa6703f3e477fd57dd0dca6c586.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, украина, киев, мвд
Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, Киев, МВД
21:12 26.02.2026
 
"Купите наушники": украинцы столкнулись с неожиданным приемом в Британии

Sky: Британия отказала украинской семье в убежище, посоветовав шумоподавляющие наушники

© AFP / Isabel InfantesМужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне
Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне. Архивное фото
© AFP / Isabel Infantes
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Великобритании отказало украинской семье в предоставлении убежища, предложив вместо этого приобрести наушники с функцией шумоподавления, сообщает телеканал Sky News.
"Вы могли бы рассмотреть возможность покупки наушников с шумоподавлением и использования звукоизоляции для помещений", — говорится в ответе ведомства на запрос об убежище.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
"Любой ценой": заявление фон дер Ляйен о Киеве поразило французов
20:58
Представители британского МВД обосновали свой отказ тем, что на западе Украины ситуация остается безопасной.
Также отмечается, что отказ в убежище получили и другие украинские семьи.
Согласно данным издания, депутат Либерально-демократической партии Джон Милн обвинил правительство страны в том, что она "выбила почву из-под ног украинских семей", которых ранее "радушно приняли в Великобритании".
Газета Guardian ранее писала, что в Великобритании наблюдается снижение числа одобренных заявок на получение статуса беженца для граждан Украины, поскольку МВД страны рассматривает такие регионы, как Киев и Западная Украина, как "в целом безопасные".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Зеленский сделал истеричное заявление о Крыме
17:38
 
Спецоперация на УкраинеВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАКиевМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала