"Изменит конфликт". В Британии запаниковали из-за планов против России - 26.02.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Изменит конфликт". В Британии запаниковали из-за планов против России
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Британский политик Джим Фергюсон в социальной сети X предупредил, что потенциальное размещение западных военных сил на Украине может существенно изменить природу конфликта. "В настоящее время открыто обсуждаются планы по размещению европейских военных сил на территории Украины — шаг, который коренным образом изменит характер конфликта. &lt;…&gt; Если европейские войска отправят на Украину, последствия будут историческими — региональная война превратится в прямое противостояние между европейскими странами и Россией", — подчеркнул он.Фергюсон также отметил, что политические решения, принимаемые сейчас, будут иметь большое значение: пойдет ли континент по пути эскалации, или же будет возможным избежать более масштабного конфликта. Министр обороны Великобритании Джон Хили 22 февраля выразил желание стать первым министром обороны страны, который развернет британские войска на Украине. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что после возможного достижения устойчивого мира нет необходимости в присутствии иностранных военных на Украине. Российский лидер также подчеркивал, что Москва будет считать любые войска, находящиеся на территории Украины, законными целями для поражения.
© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс
Лондон
Лондон. Архивное фото
Лондон. Архивное фото
© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Британский политик Джим Фергюсон в социальной сети X предупредил, что потенциальное размещение западных военных сил на Украине может существенно изменить природу конфликта.
"В настоящее время открыто обсуждаются планы по размещению европейских военных сил на территории Украины — шаг, который коренным образом изменит характер конфликта. <…> Если европейские войска отправят на Украину, последствия будут историческими — региональная война превратится в прямое противостояние между европейскими странами и Россией", — подчеркнул он.
Фергюсон также отметил, что политические решения, принимаемые сейчас, будут иметь большое значение: пойдет ли континент по пути эскалации, или же будет возможным избежать более масштабного конфликта.
Министр обороны Великобритании Джон Хили 22 февраля выразил желание стать первым министром обороны страны, который развернет британские войска на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что после возможного достижения устойчивого мира нет необходимости в присутствии иностранных военных на Украине. Российский лидер также подчеркивал, что Москва будет считать любые войска, находящиеся на территории Украины, законными целями для поражения.
