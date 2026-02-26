СМИ узнали о совещаниях европейцев в тайном бункере из-за России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260226/bunker-867856166.html
Послы стран Европейского союза стали чаще собираться в бункере в Брюсселе для обсуждения вопросов, связанных с конфликтом между Россией и Украиной, сообщает Politico
2026-02-26T21:20+0300
2026-02-26T21:20+0300
спецоперация на украине
украина
москва
брюссель
владимир путин
ес
евросовет
https://cdnn.1prime.ru/img/76933/47/769334730_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_7039ed44a1aabf12a0ea0d14d494f288.jpg
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Послы стран Европейского союза стали чаще собираться в бункере в Брюсселе для обсуждения вопросов, связанных с конфликтом между Россией и Украиной, сообщает Politico. "Когда ЕС сталкивается с кризисом, свет загорается в сверхзащищенном помещении в подвале здания Евросовета в Брюсселе. За последний год свет там включали чаще, чем когда-либо &lt;…&gt; Комплекс комнат, включая бункер в подвале, защищенном от прослушки, является местом встречи послов ЕС, которые обсуждают самые насущные вопросы в период роста напряженности в мире", — говорится в статье.Согласно данным издания, во время председательства Дании в Совете ЕС европейские дипломаты "собирались ежедневно, так как было необходимо принять ключевое решение" по финансированию Украины. "Главной задачей группы было найти решение проблемы, возникшей из-за Бельгии и ряда других стран, по поводу использования замороженных российских активов для кредита Киеву", — подчеркивается в публикации.Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки конфискации российских активов в ЕС — это не просто кража, а грабеж. Он также добавил, что Москва приложит все усилия для защиты своих интересов. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС планирует предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро на основе бюджета Евросоюза, который впоследствии может быть возмещен за счет замороженных российских активов, что в Москве уже неоднократно называли воровством. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отметил, что все страны ЕС после саммита и дискуссий поняли, что конфискация российских активов сопряжена с финансовыми и юридическими рисками, которые сложно контролировать. Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов в интересах Киева. Обсуждались суммы от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро, которые Украина условно обязалась бы вернуть после завершения конфликта, и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что предложения ЕС о выплате Россией репараций Украине оторваны от реальности.
украина
москва
брюссель
украина, москва, брюссель, владимир путин, ес, евросовет
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, МОСКВА, Брюссель, Владимир Путин, ЕС, Евросовет
СМИ узнали о совещаниях европейцев в тайном бункере из-за России

Politico: послы стран ЕС каждый день собирались в тайном бункере из-за России и Украины

МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Послы стран Европейского союза стали чаще собираться в бункере в Брюсселе для обсуждения вопросов, связанных с конфликтом между Россией и Украиной, сообщает Politico.
"Когда ЕС сталкивается с кризисом, свет загорается в сверхзащищенном помещении в подвале здания Евросовета в Брюсселе. За последний год свет там включали чаще, чем когда-либо <…> Комплекс комнат, включая бункер в подвале, защищенном от прослушки, является местом встречи послов ЕС, которые обсуждают самые насущные вопросы в период роста напряженности в мире", — говорится в статье.
Согласно данным издания, во время председательства Дании в Совете ЕС европейские дипломаты "собирались ежедневно, так как было необходимо принять ключевое решение" по финансированию Украины.
"Главной задачей группы было найти решение проблемы, возникшей из-за Бельгии и ряда других стран, по поводу использования замороженных российских активов для кредита Киеву", — подчеркивается в публикации.
Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки конфискации российских активов в ЕС — это не просто кража, а грабеж. Он также добавил, что Москва приложит все усилия для защиты своих интересов.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС планирует предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро на основе бюджета Евросоюза, который впоследствии может быть возмещен за счет замороженных российских активов, что в Москве уже неоднократно называли воровством.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отметил, что все страны ЕС после саммита и дискуссий поняли, что конфискация российских активов сопряжена с финансовыми и юридическими рисками, которые сложно контролировать.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов в интересах Киева. Обсуждались суммы от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро, которые Украина условно обязалась бы вернуть после завершения конфликта, и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что предложения ЕС о выплате Россией репараций Украине оторваны от реальности.
Заголовок открываемого материала