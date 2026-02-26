https://1prime.ru/20260226/druzhba-867842944.html
В Кремле назвали действия Киева по трубопроводу "Дружба" саботажем
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия киевского режима по трубопроводу "Дружба" саботажем. "Мы видим с вами совершенно понятную и последовательную позицию Будапешта и Братиславы, которые отстаивают свои экономические интересы. И видим саботаж со стороны киевского режима", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию вокруг нефтепровода "Дружба". Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.
