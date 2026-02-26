Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле назвали действия Киева по трубопроводу "Дружба" саботажем - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260226/druzhba-867842944.html
В Кремле назвали действия Киева по трубопроводу "Дружба" саботажем
В Кремле назвали действия Киева по трубопроводу "Дружба" саботажем - 26.02.2026, ПРАЙМ
В Кремле назвали действия Киева по трубопроводу "Дружба" саботажем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия киевского режима по трубопроводу "Дружба" саботажем. | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T14:12+0300
2026-02-26T14:12+0300
энергетика
нефть
будапешт
украина
рф
дмитрий песков
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859692654_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_7204cd4276a2c52058de2e479d6366d4.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия киевского режима по трубопроводу "Дружба" саботажем. "Мы видим с вами совершенно понятную и последовательную позицию Будапешта и Братиславы, которые отстаивают свои экономические интересы. И видим саботаж со стороны киевского режима", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию вокруг нефтепровода "Дружба". Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.
https://1prime.ru/20260226/orban--867842797.html
будапешт
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859692654_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_2f280eaebdb5006748bde429226264e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, будапешт, украина, рф, дмитрий песков, ес
Энергетика, Нефть, Будапешт, УКРАИНА, РФ, Дмитрий Песков, ЕС
14:12 26.02.2026
 
В Кремле назвали действия Киева по трубопроводу "Дружба" саботажем

Песков назвал действия Украины по нефтепроводу "Дружба" саботажем

© РИА Новости . Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия киевского режима по трубопроводу "Дружба" саботажем.
"Мы видим с вами совершенно понятную и последовательную позицию Будапешта и Братиславы, которые отстаивают свои экономические интересы. И видим саботаж со стороны киевского режима", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию вокруг нефтепровода "Дружба".
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Орбан попросил ЕС проверить состояние нефтепровода "Дружба"
14:03
 
ЭнергетикаНефтьБудапештУКРАИНАРФДмитрий ПесковЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала