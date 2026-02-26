https://1prime.ru/20260226/ekonomika-867854562.html

Эксперты назвали города, на которые могут расширить семейную ипотеку

Эксперты назвали города, на которые могут расширить семейную ипотеку

МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Новые условия по семейной ипотеке в России могут затронуть малые города, где большая часть жилищного фонда построена в 1960-1980-х годах, рассказал РИА Недвижимость гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 марта подготовить предложения по изменению условий семейной ипотеки, в том числе расширить программу на вторичное жилье в многоквартирных домах, построенных более 20 лет назад, в городах с низким объемом строительства. "Сам по себе перечень городов с низким уровнем жилищного строительства уже разработан, в него входят около 885 городов, в которых проживает около 25 миллионов человек. Предложение президента по сути смягчает требования к объекту покупки и расширяет спектр возможных вариантов для приобретения семьями жилья на вторичном рынке. Фактически, речь идет о том, что убирается ограничения на возраст дома - главное, чтобы он не был в аварийном состоянии и соответствовал требованиям банков", – отметил Выломов. Он уточнил, что новые правила могут коснуться малых городов, в которых значительная часть жилфонда построена в 1960-1980-х годах, на них придется основной эффект с точки зрения спроса. Гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости "Флип" Евгений Шавнев предположил, что под новые условия программы также могут попасть Чукотка, Камчатский край, Мурманская и Магаданская области, где не ведется активное строительство новостроек. Однако расширение семейной ипотеки приведет не к взрывному росту объемов таких кредитов, а скорее к перераспределению спроса, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев. "То есть для многодетных семей вторичка – часто единственный вариант, потому что они не могут использовать семейную ипотеку для покупки дома или квартиры, которые 40 лет назад были построены. А разрешение покупки такого жилья открывает доступ для многих семей к льготной ипотеке", – объяснил он. Главный аналитик "Циана" Алексей Попов тоже не рассчитывает на увеличение объемов ипотеки. "Многодетных семей в малых и средних городах, которым банк оформит ипотеку, мало. На данный момент не возраст домов выступает ограничителем (сейчас они тоже могу взять льготный кредит, но в 20-летних домах или более новых), а доходы многодетных семей в малых городах", – подчеркнул он.

