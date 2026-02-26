Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты назвали города, на которые могут расширить семейную ипотеку - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260226/ekonomika-867854562.html
Эксперты назвали города, на которые могут расширить семейную ипотеку
Эксперты назвали города, на которые могут расширить семейную ипотеку - 26.02.2026, ПРАЙМ
Эксперты назвали города, на которые могут расширить семейную ипотеку
Новые условия по семейной ипотеке в России могут затронуть малые города, где большая часть жилищного фонда построена в 1960-1980-х годах, рассказал РИА... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T20:13+0300
2026-02-26T20:13+0300
недвижимость
бизнес
россия
чукотка
камчатский край
магаданская область
владимир путин
риком-траст
циан
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75404/41/754044118_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_5ecf3877a20330d5858e07faa898e242.jpg
МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Новые условия по семейной ипотеке в России могут затронуть малые города, где большая часть жилищного фонда построена в 1960-1980-х годах, рассказал РИА Недвижимость гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 марта подготовить предложения по изменению условий семейной ипотеки, в том числе расширить программу на вторичное жилье в многоквартирных домах, построенных более 20 лет назад, в городах с низким объемом строительства. "Сам по себе перечень городов с низким уровнем жилищного строительства уже разработан, в него входят около 885 городов, в которых проживает около 25 миллионов человек. Предложение президента по сути смягчает требования к объекту покупки и расширяет спектр возможных вариантов для приобретения семьями жилья на вторичном рынке. Фактически, речь идет о том, что убирается ограничения на возраст дома - главное, чтобы он не был в аварийном состоянии и соответствовал требованиям банков", – отметил Выломов. Он уточнил, что новые правила могут коснуться малых городов, в которых значительная часть жилфонда построена в 1960-1980-х годах, на них придется основной эффект с точки зрения спроса. Гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости "Флип" Евгений Шавнев предположил, что под новые условия программы также могут попасть Чукотка, Камчатский край, Мурманская и Магаданская области, где не ведется активное строительство новостроек. Однако расширение семейной ипотеки приведет не к взрывному росту объемов таких кредитов, а скорее к перераспределению спроса, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев. "То есть для многодетных семей вторичка – часто единственный вариант, потому что они не могут использовать семейную ипотеку для покупки дома или квартиры, которые 40 лет назад были построены. А разрешение покупки такого жилья открывает доступ для многих семей к льготной ипотеке", – объяснил он. Главный аналитик "Циана" Алексей Попов тоже не рассчитывает на увеличение объемов ипотеки. "Многодетных семей в малых и средних городах, которым банк оформит ипотеку, мало. На данный момент не возраст домов выступает ограничителем (сейчас они тоже могу взять льготный кредит, но в 20-летних домах или более новых), а доходы многодетных семей в малых городах", – подчеркнул он.
https://1prime.ru/20260225/ipoteka-867812787.html
чукотка
камчатский край
магаданская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75404/41/754044118_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_44652107568907b1b4d85ba1ee9b4713.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, россия, чукотка, камчатский край, магаданская область, владимир путин, риком-траст, циан
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Чукотка, Камчатский край, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Владимир Путин, РИКОМ-ТРАСТ, ЦИАН
20:13 26.02.2026
 
Эксперты назвали города, на которые могут расширить семейную ипотеку

Выломов: новые условия семейной ипотеки могут затронуть малые города

Ипотека
Ипотека
Ипотека. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Новые условия по семейной ипотеке в России могут затронуть малые города, где большая часть жилищного фонда построена в 1960-1980-х годах, рассказал РИА Недвижимость гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 марта подготовить предложения по изменению условий семейной ипотеки, в том числе расширить программу на вторичное жилье в многоквартирных домах, построенных более 20 лет назад, в городах с низким объемом строительства.
"Сам по себе перечень городов с низким уровнем жилищного строительства уже разработан, в него входят около 885 городов, в которых проживает около 25 миллионов человек. Предложение президента по сути смягчает требования к объекту покупки и расширяет спектр возможных вариантов для приобретения семьями жилья на вторичном рынке. Фактически, речь идет о том, что убирается ограничения на возраст дома - главное, чтобы он не был в аварийном состоянии и соответствовал требованиям банков", – отметил Выломов.
Он уточнил, что новые правила могут коснуться малых городов, в которых значительная часть жилфонда построена в 1960-1980-х годах, на них придется основной эффект с точки зрения спроса.
Гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости "Флип" Евгений Шавнев предположил, что под новые условия программы также могут попасть Чукотка, Камчатский край, Мурманская и Магаданская области, где не ведется активное строительство новостроек.
Однако расширение семейной ипотеки приведет не к взрывному росту объемов таких кредитов, а скорее к перераспределению спроса, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев. "То есть для многодетных семей вторичка – часто единственный вариант, потому что они не могут использовать семейную ипотеку для покупки дома или квартиры, которые 40 лет назад были построены. А разрешение покупки такого жилья открывает доступ для многих семей к льготной ипотеке", – объяснил он.
Главный аналитик "Циана" Алексей Попов тоже не рассчитывает на увеличение объемов ипотеки. "Многодетных семей в малых и средних городах, которым банк оформит ипотеку, мало. На данный момент не возраст домов выступает ограничителем (сейчас они тоже могу взять льготный кредит, но в 20-летних домах или более новых), а доходы многодетных семей в малых городах", – подчеркнул он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Мишустин назвал число семей, улучшивших жилищные условия за счет ипотеки
Вчера, 16:28
 
НедвижимостьБизнесРОССИЯЧукоткаКамчатский крайМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬВладимир ПутинРИКОМ-ТРАСТЦИАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала