Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Украины второй раз за день вызвал поверенного в делах Венгрии - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260226/es-867858864.html
МИД Украины второй раз за день вызвал поверенного в делах Венгрии
МИД Украины второй раз за день вызвал поверенного в делах Венгрии - 26.02.2026, ПРАЙМ
МИД Украины второй раз за день вызвал поверенного в делах Венгрии
МИД Украины второй раз за день вызвал временного поверенного в делах Венгрии, но не назвал дату запуска нефтепровода "Дружба", а без этого Венгрия продолжить... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T23:41+0300
2026-02-26T23:41+0300
нефть
венгрия
украина
киев
петер сийярто
ес
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/65/841266570_0:23:2048:1175_1920x0_80_0_0_1814c2e1bcc5c23e5ec6a8f660022b07.jpg
БУДАПЕШТ, 26 фев - ПРАЙМ. МИД Украины второй раз за день вызвал временного поверенного в делах Венгрии, но не назвал дату запуска нефтепровода "Дружба", а без этого Венгрия продолжить блокировать важные для Украины решения ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Наш временный поверенный в делах в Киеве был вызван в МИД Украины во второй раз сегодня вечером. Они были возмущены тем, что мы обнародовали результаты первого вызова, то есть то, что украинцы признали, что не возобновляют поставки нефти в Венгрию исключительно по политическим причинам", - сказал Сийярто в видеообрщении опубликованном в соцсети Facebook *. По его словам, МИД Украины "не дал никаких объяснений и не назвал дату" возобновления транзита нефти из России, поэтому "совершенно ясно, что они хотят создать чрезвычайную ситуацию с поставками нефти в Венгрию перед выборами". "Однако мы этого не допустим, мы не позволим им насмехаться над нами, мы не позволим им шантажировать нас. Пока не возобновится транспортировка нефти в Венгрию, Венгрия будет блокировать важные для Украины решения в Брюсселе", - подчеркнул министр.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20260226/smi-867835849.html
венгрия
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/65/841266570_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_eff109a07932ab10757230c7a3f39d6e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венгрия, украина, киев, петер сийярто, ес, в мире
Нефть, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Киев, Петер Сийярто, ЕС, В мире
23:41 26.02.2026
 
МИД Украины второй раз за день вызвал поверенного в делах Венгрии

Сийярто: Венгрия будет блокировать важные для Киева решения ЕС, пока не запустят "Дружбу"

© CC BY 2.0 / J DimasФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Флаг Венгрии. Архивное фото
© CC BY 2.0 / J Dimas
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 26 фев - ПРАЙМ. МИД Украины второй раз за день вызвал временного поверенного в делах Венгрии, но не назвал дату запуска нефтепровода "Дружба", а без этого Венгрия продолжить блокировать важные для Украины решения ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Наш временный поверенный в делах в Киеве был вызван в МИД Украины во второй раз сегодня вечером. Они были возмущены тем, что мы обнародовали результаты первого вызова, то есть то, что украинцы признали, что не возобновляют поставки нефти в Венгрию исключительно по политическим причинам", - сказал Сийярто в видеообрщении опубликованном в соцсети Facebook *.
По его словам, МИД Украины "не дал никаких объяснений и не назвал дату" возобновления транзита нефти из России, поэтому "совершенно ясно, что они хотят создать чрезвычайную ситуацию с поставками нефти в Венгрию перед выборами".
"Однако мы этого не допустим, мы не позволим им насмехаться над нами, мы не позволим им шантажировать нас. Пока не возобновится транспортировка нефти в Венгрию, Венгрия будет блокировать важные для Украины решения в Брюсселе", - подчеркнул министр.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
ЕС хочет добиться отмены вето Венгрии, пишет Politico
Вчера, 09:41
 
НефтьВЕНГРИЯУКРАИНАКиевПетер СийяртоЕСВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала