МИД Украины второй раз за день вызвал поверенного в делах Венгрии

МИД Украины второй раз за день вызвал поверенного в делах Венгрии

2026-02-26T23:41+0300

БУДАПЕШТ, 26 фев - ПРАЙМ. МИД Украины второй раз за день вызвал временного поверенного в делах Венгрии, но не назвал дату запуска нефтепровода "Дружба", а без этого Венгрия продолжить блокировать важные для Украины решения ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Наш временный поверенный в делах в Киеве был вызван в МИД Украины во второй раз сегодня вечером. Они были возмущены тем, что мы обнародовали результаты первого вызова, то есть то, что украинцы признали, что не возобновляют поставки нефти в Венгрию исключительно по политическим причинам", - сказал Сийярто в видеообрщении опубликованном в соцсети Facebook *. По его словам, МИД Украины "не дал никаких объяснений и не назвал дату" возобновления транзита нефти из России, поэтому "совершенно ясно, что они хотят создать чрезвычайную ситуацию с поставками нефти в Венгрию перед выборами". "Однако мы этого не допустим, мы не позволим им насмехаться над нами, мы не позволим им шантажировать нас. Пока не возобновится транспортировка нефти в Венгрию, Венгрия будет блокировать важные для Украины решения в Брюсселе", - подчеркнул министр.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

