"Им будет сложно": в США резко высказались о передаче ядерного оружия Киеву - 26.02.2026
Спецоперация на Украине
"Им будет сложно": в США резко высказались о передаче ядерного оружия Киеву
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Намерения Франции и Великобритании передать Украине ядерное вооружение говорят о крайних мерах со стороны Запада, утверждает американский аналитик Марк Слебода в беседе со Станиславом Крапивником, выложенной на его YouTube-канале."На мой взгляд, мы можем говорить о самоубийственном стремлении западной цивилизации к гибели. В конце концов они просто не могут смириться с победой России на Украине. И это касается не только Великобритании и Франции, это касается всей западной правящей политической элиты", — сказал эксперт, комментируя сообщения о подготовке передачи западными державами ядерного оружия Киеву.Как он отмечает, такие действия приведут к противоположному эффекту: установлению российского влияния над всей территорией Украины."Им (Западу. — Прим. ред.) будет сложно, потому что Россия побеждает, и Россия победит в конфликте на Украине. И чем больше они пытаются, чем дольше они отрицают и не желают признать это, тем более вероятным и даже неизбежным становится то, что России просто придется забрать всю Украину. &lt;…&gt; Когда речь заходит о ядерном оружии, нельзя допустить существования по соседству антироссийского прозападного режима, обладающего ядерным оружием. Это абсолютно недопустимо!" — подытожил Слебода.Во вторник российская Служба внешней разведки сообщила, что Великобритания и Франция планируют передать Украине ядерное вооружение. Согласно данным СВР, идея европейских стран состоит в том, чтобы Киев мог рассчитывать на более выгодные условия завершения конфликта, если будет обладать атомным арсеналом или хотя бы грязной бомбой.
07:31 26.02.2026
 
"Им будет сложно": в США резко высказались о передаче ядерного оружия Киеву

Аналитик Слебода: ядерный шантаж Запада позволит РФ взять контроль над всей Украиной

© РИА Новости . Стрингер
Киев, Украина
Киев, Украина. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Намерения Франции и Великобритании передать Украине ядерное вооружение говорят о крайних мерах со стороны Запада, утверждает американский аналитик Марк Слебода в беседе со Станиславом Крапивником, выложенной на его YouTube-канале.
"На мой взгляд, мы можем говорить о самоубийственном стремлении западной цивилизации к гибели. В конце концов они просто не могут смириться с победой России на Украине. И это касается не только Великобритании и Франции, это касается всей западной правящей политической элиты", — сказал эксперт, комментируя сообщения о подготовке передачи западными державами ядерного оружия Киеву.
Как он отмечает, такие действия приведут к противоположному эффекту: установлению российского влияния над всей территорией Украины.
"Им (Западу. — Прим. ред.) будет сложно, потому что Россия побеждает, и Россия победит в конфликте на Украине. И чем больше они пытаются, чем дольше они отрицают и не желают признать это, тем более вероятным и даже неизбежным становится то, что России просто придется забрать всю Украину. <…> Когда речь заходит о ядерном оружии, нельзя допустить существования по соседству антироссийского прозападного режима, обладающего ядерным оружием. Это абсолютно недопустимо!" — подытожил Слебода.
Во вторник российская Служба внешней разведки сообщила, что Великобритания и Франция планируют передать Украине ядерное вооружение. Согласно данным СВР, идея европейских стран состоит в том, чтобы Киев мог рассчитывать на более выгодные условия завершения конфликта, если будет обладать атомным арсеналом или хотя бы грязной бомбой.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАМировая экономикаФРАНЦИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
