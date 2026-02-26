Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Любой ценой": заявление фон дер Ляйен о Киеве поразило французов
Спецоперация на Украине
"Любой ценой": заявление фон дер Ляйен о Киеве поразило французов
Читатели издания Le Figaro раскритиковали новое заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, пообещавшей так или иначе обойти наложенное Венгрией вето на кредит...
2026-02-26T20:58+0300
2026-02-26T21:06+0300
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Читатели издания Le Figaro раскритиковали новое заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, пообещавшей так или иначе обойти наложенное Венгрией вето на кредит Украине в размере 90 миллиардов евро."Урсула уничтожит ЕС", — отметил один из читателей."Нет, нет и еще раз нет! Она не имеет права принимать решения за наш народ!" — написал другой."Давайте перестанем растрачивать деньги налогоплательщиков впустую. В Европе есть проблемы поважнее, на решение которых можно потратить деньги!" — обрушился с критикой третий."Любой ценой... именно на этом и зиждется тоталитарный режим в Европе", — заключил еще один пользователь.Ранее глава Европейской комиссии, выступая на пресс-конференции в Киеве, заверила, что Украина получит кредит "тем или иным способом", невзирая на вето со стороны Венгрии. В начале недели Венгрия заблокировала очередной пакет антироссийских санкций, а также предоставление Украине кредита от ЕС в размере 90 миллиардов евро. Причиной этого стала приостановка Украиной транзита российской нефти через трубопровод "Дружба". В пятницу украинская сторона вновь перенесла срок возобновления поставок, которые ожидались в субботу, на вторник. Министр иностранных дел Венгрии Сийярто подчеркнул, что власти в Киеве остановили поставки нефти по надуманным политическим мотивам, так как технических причин для этого нет. На днях газета Politico сообщила, что в ЕС рассматривают возможность обойти Будапешт в вопросе предоставления Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, поскольку без внешней финансовой помощи Киев может столкнуться с дефицитом средств уже в марте.
20:58 26.02.2026 (обновлено: 21:06 26.02.2026)
 

"Любой ценой": заявление фон дер Ляйен о Киеве поразило французов

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Pascal Bastien
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Читатели издания Le Figaro раскритиковали новое заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, пообещавшей так или иначе обойти наложенное Венгрией вето на кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.
"Урсула уничтожит ЕС", — отметил один из читателей.
"Нет, нет и еще раз нет! Она не имеет права принимать решения за наш народ!" — написал другой.
"Давайте перестанем растрачивать деньги налогоплательщиков впустую. В Европе есть проблемы поважнее, на решение которых можно потратить деньги!" — обрушился с критикой третий.
"Любой ценой... именно на этом и зиждется тоталитарный режим в Европе", — заключил еще один пользователь.
Ранее глава Европейской комиссии, выступая на пресс-конференции в Киеве, заверила, что Украина получит кредит "тем или иным способом", невзирая на вето со стороны Венгрии.
В начале недели Венгрия заблокировала очередной пакет антироссийских санкций, а также предоставление Украине кредита от ЕС в размере 90 миллиардов евро.
Причиной этого стала приостановка Украиной транзита российской нефти через трубопровод "Дружба". В пятницу украинская сторона вновь перенесла срок возобновления поставок, которые ожидались в субботу, на вторник. Министр иностранных дел Венгрии Сийярто подчеркнул, что власти в Киеве остановили поставки нефти по надуманным политическим мотивам, так как технических причин для этого нет.
На днях газета Politico сообщила, что в ЕС рассматривают возможность обойти Будапешт в вопросе предоставления Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, поскольку без внешней финансовой помощи Киев может столкнуться с дефицитом средств уже в марте.
Заголовок открываемого материала