"Любой ценой": заявление фон дер Ляйен о Киеве поразило французов

МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Читатели издания Le Figaro раскритиковали новое заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, пообещавшей так или иначе обойти наложенное Венгрией вето на кредит Украине в размере 90 миллиардов евро."Урсула уничтожит ЕС", — отметил один из читателей."Нет, нет и еще раз нет! Она не имеет права принимать решения за наш народ!" — написал другой."Давайте перестанем растрачивать деньги налогоплательщиков впустую. В Европе есть проблемы поважнее, на решение которых можно потратить деньги!" — обрушился с критикой третий."Любой ценой... именно на этом и зиждется тоталитарный режим в Европе", — заключил еще один пользователь.Ранее глава Европейской комиссии, выступая на пресс-конференции в Киеве, заверила, что Украина получит кредит "тем или иным способом", невзирая на вето со стороны Венгрии. В начале недели Венгрия заблокировала очередной пакет антироссийских санкций, а также предоставление Украине кредита от ЕС в размере 90 миллиардов евро. Причиной этого стала приостановка Украиной транзита российской нефти через трубопровод "Дружба". В пятницу украинская сторона вновь перенесла срок возобновления поставок, которые ожидались в субботу, на вторник. Министр иностранных дел Венгрии Сийярто подчеркнул, что власти в Киеве остановили поставки нефти по надуманным политическим мотивам, так как технических причин для этого нет. На днях газета Politico сообщила, что в ЕС рассматривают возможность обойти Будапешт в вопросе предоставления Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, поскольку без внешней финансовой помощи Киев может столкнуться с дефицитом средств уже в марте.

