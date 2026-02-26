Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает на ожидании переговоров США и Ирана в четверг - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260226/neft--867833732.html
Нефть дорожает на ожидании переговоров США и Ирана в четверг
Нефть дорожает на ожидании переговоров США и Ирана в четверг - 26.02.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает на ожидании переговоров США и Ирана в четверг
Цены на нефть растут в четверг утром, инвесторы ожидают третий раунд переговоров между США и Ираном позднее в этот день, свидетельствуют данные торгов и... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T08:12+0300
2026-02-26T08:12+0300
энергетика
рынок
нефть
сша
иран
женева
джей ди вэнс
аббас аракчи
стив уиткофф
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в четверг утром, инвесторы ожидают третий раунд переговоров между США и Ираном позднее в этот день, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.37 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,27% относительно предыдущего закрытия - до 70,88 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,23%, до 65,57 доллара. Позднее в четверг трейдеры ожидают третий раунд консультаций по иранской ядерной программе в Женеве. Иранскую делегацию возглавит глава МИД Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Как и предыдущие два раунда, прошедшие в Маскате и Женеве, эти переговоры не будут прямыми и пройдут при посредничестве Омана. "Сегодня все внимание будет приковано к переговорам между США и Ираном, поскольку результаты этой встречи определят динамику цен на нефть", - цитирует агентство Блумберг слова главы отдела товарной стратегии ING Groep NV в Сингапуре Уоррена Паттерсона (Warren Patterson). Аналитик добавил, что сейчас цены на нефть несут в себе премию за риск в размере до 10 долларов за баррель. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в преддверии переговоров США и Ирана заявил, что американский лидер Дональд Трамп хочет разрешения ситуации с иранской ядерной программой дипломатией, но есть и "другие варианты". При этом Вэнс утверждал, что Иран якобы пыталась восстановить "ядерное оружие", и у США есть "доказательства". Доказательства в ходе выступления он не привел.
https://1prime.ru/20260225/neft-867822314.html
сша
иран
женева
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, нефть, сша, иран, женева, джей ди вэнс, аббас аракчи, стив уиткофф, мид
Энергетика, Рынок, Нефть, США, ИРАН, ЖЕНЕВА, Джей Ди Вэнс, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, МИД
08:12 26.02.2026
 
Нефть дорожает на ожидании переговоров США и Ирана в четверг

Нефть дорожает перед третьим раундом переговоров между США и Ираном

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в четверг утром, инвесторы ожидают третий раунд переговоров между США и Ираном позднее в этот день, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.37 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,27% относительно предыдущего закрытия - до 70,88 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,23%, до 65,57 доллара.
Позднее в четверг трейдеры ожидают третий раунд консультаций по иранской ядерной программе в Женеве. Иранскую делегацию возглавит глава МИД Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Как и предыдущие два раунда, прошедшие в Маскате и Женеве, эти переговоры не будут прямыми и пройдут при посредничестве Омана.
"Сегодня все внимание будет приковано к переговорам между США и Ираном, поскольку результаты этой встречи определят динамику цен на нефть", - цитирует агентство Блумберг слова главы отдела товарной стратегии ING Groep NV в Сингапуре Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).
Аналитик добавил, что сейчас цены на нефть несут в себе премию за риск в размере до 10 долларов за баррель.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в преддверии переговоров США и Ирана заявил, что американский лидер Дональд Трамп хочет разрешения ситуации с иранской ядерной программой дипломатией, но есть и "другие варианты". При этом Вэнс утверждал, что Иран якобы пыталась восстановить "ядерное оружие", и у США есть "доказательства". Доказательства в ходе выступления он не привел.
Нефтяные танкеры - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
СМИ: снабжение Словакии нефтью по морю не заменит поставки по "Дружбе"
Вчера, 21:40
 
ЭнергетикаРынокНефтьСШАИРАНЖЕНЕВАДжей Ди ВэнсАббас АракчиСтив УиткоффМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала