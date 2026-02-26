https://1prime.ru/20260226/neft--867833732.html

Нефть дорожает на ожидании переговоров США и Ирана в четверг

Нефть дорожает на ожидании переговоров США и Ирана в четверг

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в четверг утром, инвесторы ожидают третий раунд переговоров между США и Ираном позднее в этот день, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.37 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,27% относительно предыдущего закрытия - до 70,88 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,23%, до 65,57 доллара. Позднее в четверг трейдеры ожидают третий раунд консультаций по иранской ядерной программе в Женеве. Иранскую делегацию возглавит глава МИД Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Как и предыдущие два раунда, прошедшие в Маскате и Женеве, эти переговоры не будут прямыми и пройдут при посредничестве Омана. "Сегодня все внимание будет приковано к переговорам между США и Ираном, поскольку результаты этой встречи определят динамику цен на нефть", - цитирует агентство Блумберг слова главы отдела товарной стратегии ING Groep NV в Сингапуре Уоррена Паттерсона (Warren Patterson). Аналитик добавил, что сейчас цены на нефть несут в себе премию за риск в размере до 10 долларов за баррель. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в преддверии переговоров США и Ирана заявил, что американский лидер Дональд Трамп хочет разрешения ситуации с иранской ядерной программой дипломатией, но есть и "другие варианты". При этом Вэнс утверждал, что Иран якобы пыталась восстановить "ядерное оружие", и у США есть "доказательства". Доказательства в ходе выступления он не привел.

