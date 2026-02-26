https://1prime.ru/20260226/neft-867840901.html

Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 70 долларов

энергетика

нефть

торги

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение и теряют более 1% в четверг днем, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 18 февраля опустилась ниже 70 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 13.42 мск цена майских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 1,32% - до 69,76 доллара за баррель, показатель впервые с 18 февраля опустился ниже 70 долларов.Апрельские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 1,57% - до 64,39 доллара.Ранее МИД Омана сообщил, что делегации США и Ирана обсудили в четверг в Женеве новые иранские предложения по "ядерному досье", а также запросы американской стороны. Ведомство также отметило, что делегации США и Ирана демонстрируют открытость к новым решениям на переговорах в Женеве.Инвесторы оценивают ситуацию на рынке на фоне геополитических новостей. "Пока что профицит на рынке больше похож на умеренный избыток предложения, а не на перенасыщение", - сказали агентству Блумберг аналитики Rabobank Джо Делаура и Флоренс Шмит (Joe DeLaura и Florence Schmit)."На данный момент мы видим очень высокую вероятность, что США нанесут удар по Ирану", - добавили аналитики.

