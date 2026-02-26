Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 70 долларов - 26.02.2026
Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 70 долларов
Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 70 долларов
Мировые цены на нефть ускорили снижение и теряют более 1% в четверг днем, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 18 февраля опустилась ниже 70 долларов, | 26.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение и теряют более 1% в четверг днем, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 18 февраля опустилась ниже 70 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 13.42 мск цена майских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 1,32% - до 69,76 доллара за баррель, показатель впервые с 18 февраля опустился ниже 70 долларов.Апрельские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 1,57% - до 64,39 доллара.Ранее МИД Омана сообщил, что делегации США и Ирана обсудили в четверг в Женеве новые иранские предложения по "ядерному досье", а также запросы американской стороны. Ведомство также отметило, что делегации США и Ирана демонстрируют открытость к новым решениям на переговорах в Женеве.Инвесторы оценивают ситуацию на рынке на фоне геополитических новостей. "Пока что профицит на рынке больше похож на умеренный избыток предложения, а не на перенасыщение", - сказали агентству Блумберг аналитики Rabobank Джо Делаура и Флоренс Шмит (Joe DeLaura и Florence Schmit)."На данный момент мы видим очень высокую вероятность, что США нанесут удар по Ирану", - добавили аналитики.
Энергетика, Нефть, Торги
13:23 26.02.2026 (обновлено: 13:47 26.02.2026)
 
Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 70 долларов

Цена нефти Brent впервые с 18 февраля опустилась ниже 70 долларов за баррель

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение и теряют более 1% в четверг днем, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 18 февраля опустилась ниже 70 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.42 мск цена майских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 1,32% - до 69,76 доллара за баррель, показатель впервые с 18 февраля опустился ниже 70 долларов.
Апрельские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 1,57% - до 64,39 доллара.
Ранее МИД Омана сообщил, что делегации США и Ирана обсудили в четверг в Женеве новые иранские предложения по "ядерному досье", а также запросы американской стороны. Ведомство также отметило, что делегации США и Ирана демонстрируют открытость к новым решениям на переговорах в Женеве.
Инвесторы оценивают ситуацию на рынке на фоне геополитических новостей. "Пока что профицит на рынке больше похож на умеренный избыток предложения, а не на перенасыщение", - сказали агентству Блумберг аналитики Rabobank Джо Делаура и Флоренс Шмит (Joe DeLaura и Florence Schmit).
"На данный момент мы видим очень высокую вероятность, что США нанесут удар по Ирану", - добавили аналитики.
Нефтяные танкеры - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
СМИ: снабжение Словакии нефтью по морю не заменит поставки по "Дружбе"
ЭнергетикаНефтьТорги
 
 
Заголовок открываемого материала