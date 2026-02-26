https://1prime.ru/20260226/orban--867842797.html

Орбан попросил ЕС проверить состояние нефтепровода "Дружба"

Орбан попросил ЕС проверить состояние нефтепровода "Дружба" - 26.02.2026, ПРАЙМ

Орбан попросил ЕС проверить состояние нефтепровода "Дружба"

Венгерский премьер Виктор Орбан в письме главе Евросовета Антониу Коште попросил ЕС провести проверку состояния нефтепровода "Дружба", прокачку нефти по... | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T14:03+0300

2026-02-26T14:03+0300

2026-02-26T14:03+0300

энергетика

нефть

украина

венгрия

виктор орбан

ес

евросовет

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/60/841266047_0:74:3000:1762_1920x0_80_0_0_56544dbc13ca40dd3e33cbe0595dba95.jpg

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Венгерский премьер Виктор Орбан в письме главе Евросовета Антониу Коште попросил ЕС провести проверку состояния нефтепровода "Дружба", прокачку нефти по которому остановила Украина, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо Орбана. "Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду обратился к ЕС с просьбой о проведении "миссии по установлению фактов" для оценки ущерба, нанесенного нефтепроводу "Дружба" на Украине", - говорится в сообщении агентства.

https://1prime.ru/20260226/orban-867838607.html

украина

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, украина, венгрия, виктор орбан, ес, евросовет