Орбан попросил ЕС проверить состояние нефтепровода "Дружба"
Орбан попросил ЕС проверить состояние нефтепровода "Дружба"
2026-02-26
2026-02-26T14:03+0300
2026-02-26T14:03+0300
энергетика
нефть
украина
венгрия
виктор орбан
ес
евросовет
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Венгерский премьер Виктор Орбан в письме главе Евросовета Антониу Коште попросил ЕС провести проверку состояния нефтепровода "Дружба", прокачку нефти по которому остановила Украина, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо Орбана. "Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду обратился к ЕС с просьбой о проведении "миссии по установлению фактов" для оценки ущерба, нанесенного нефтепроводу "Дружба" на Украине", - говорится в сообщении агентства.
украина
венгрия
