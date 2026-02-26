Песков прокомментировал падение нефтегазовых доходов бюджета

https://1prime.ru/20260226/peskov-867840294.html

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Падение нефтегазовых доходов российского бюджета действительно есть, но оно частично компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, есть падение нефтегазовых доходов. Частично это падение компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, о чем, собственно, говорил премьер-министр (РФ Михаил Мишустин - ред.) вчера", - сказал Песков журналистам. В среду, 25 февраля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад был посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь шла о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы. Министр финансов Антон Силуанов в среду сказал, что доля нефтегазовых доходов в бюджете снижается и будет составлять менее 20%. По его словам, кабмин РФ рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения цены отсечения по нефти.

