Песков прокомментировал падение нефтегазовых доходов бюджета - 26.02.2026
Песков прокомментировал падение нефтегазовых доходов бюджета
2026-02-26T13:07+0300
2026-02-26T13:07+0300
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Падение нефтегазовых доходов российского бюджета действительно есть, но оно частично компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, есть падение нефтегазовых доходов. Частично это падение компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, о чем, собственно, говорил премьер-министр (РФ Михаил Мишустин - ред.) вчера", - сказал Песков журналистам. В среду, 25 февраля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад был посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь шла о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы. Министр финансов Антон Силуанов в среду сказал, что доля нефтегазовых доходов в бюджете снижается и будет составлять менее 20%. По его словам, кабмин РФ рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения цены отсечения по нефти.
13:07 26.02.2026
 
Песков прокомментировал падение нефтегазовых доходов бюджета

Песков: падение нефтегазовых доходов компенсируется ростом ненефтегазовых

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Работа нефтяных станков - качалок. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Падение нефтегазовых доходов российского бюджета действительно есть, но оно частично компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, есть падение нефтегазовых доходов. Частично это падение компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, о чем, собственно, говорил премьер-министр (РФ Михаил Мишустин - ред.) вчера", - сказал Песков журналистам.
В среду, 25 февраля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад был посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь шла о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.
Министр финансов Антон Силуанов в среду сказал, что доля нефтегазовых доходов в бюджете снижается и будет составлять менее 20%. По его словам, кабмин РФ рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения цены отсечения по нефти.
Нефтяные танкеры - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
СМИ: снабжение Словакии нефтью по морю не заменит поставки по "Дружбе"
Вчера, 21:40
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Заголовок открываемого материала