https://1prime.ru/20260226/peskov-867840294.html
Песков прокомментировал падение нефтегазовых доходов бюджета
Песков прокомментировал падение нефтегазовых доходов бюджета - 26.02.2026, ПРАЙМ
Песков прокомментировал падение нефтегазовых доходов бюджета
Падение нефтегазовых доходов российского бюджета действительно есть, но оно частично компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, заявил пресс-секретарь... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T13:07+0300
2026-02-26T13:07+0300
2026-02-26T13:07+0300
энергетика
нефть
рф
дмитрий песков
михаил мишустин
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83143/58/831435865_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_ecb7747226060df526bae9a80a0fd120.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Падение нефтегазовых доходов российского бюджета действительно есть, но оно частично компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, есть падение нефтегазовых доходов. Частично это падение компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, о чем, собственно, говорил премьер-министр (РФ Михаил Мишустин - ред.) вчера", - сказал Песков журналистам. В среду, 25 февраля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад был посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь шла о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы. Министр финансов Антон Силуанов в среду сказал, что доля нефтегазовых доходов в бюджете снижается и будет составлять менее 20%. По его словам, кабмин РФ рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения цены отсечения по нефти.
https://1prime.ru/20260225/neft-867822314.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83143/58/831435865_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64bd975165c68c653504e3e103a6fa1b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рф, дмитрий песков, михаил мишустин, владимир путин, госдума
Энергетика, Нефть, РФ, Дмитрий Песков, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума
Песков прокомментировал падение нефтегазовых доходов бюджета
Песков: падение нефтегазовых доходов компенсируется ростом ненефтегазовых