Потанин заявил о желании купить Ozon или Wildberries
Потанин заявил о желании купить Ozon или Wildberries - 26.02.2026, ПРАЙМ
Потанин заявил о желании купить Ozon или Wildberries
Владелец "Интерроса" Владимир Потанин заявил, что хотел бы купить Ozon или Wildberries, но нет предложений. | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T09:06+0300
2026-02-26T09:06+0300
бизнес
владимир потанин
интеррос
ozon
wildberries
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Владелец "Интерроса" Владимир Потанин заявил, что хотел бы купить Ozon или Wildberries, но нет предложений. "В моем портфеле инвестиций это незакрытая exposure. Конечно, было бы интересно, просто ничего на продажу нет", - сказал бизнесмен в интервью Forbes, отвечая на вопрос, хотел бы он стать акционером бурно растущих маркетплейсов. "Я думал, что косвенно получу эту exposure через покупку пакета в "Яндексе", у которого есть "Яндекс Маркет" и так далее, но, похоже, он не то чтобы очень здорово развивался. И получается, что у нас все-таки два игрока остаются, Ozon и Wildberries, но они не на продажу. А остальные небольшие игроки скорее всего не выдержат конкуренции и будут сворачиваться", - добавил Потанин. Потанин, который является президентом компаний "Интеррос" и "Норильский никель", в 2024 году занял пятое место в российской части мирового рейтинга Forbes с состоянием 23,7 миллиарда долларов.
бизнес, владимир потанин, интеррос, ozon, wildberries
Бизнес, Владимир Потанин, Интеррос, Ozon, Wildberries
09:06 26.02.2026
 
Потанин заявил о желании купить Ozon или Wildberries

Потанин заявил, что хотел бы купить Ozon или Wildberries

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк%Президент управляющей компании "Интеррос" Владимир Потанин
%Президент управляющей компании Интеррос Владимир Потанин - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Владелец "Интерроса" Владимир Потанин заявил, что хотел бы купить Ozon или Wildberries, но нет предложений.
"В моем портфеле инвестиций это незакрытая exposure. Конечно, было бы интересно, просто ничего на продажу нет", - сказал бизнесмен в интервью Forbes, отвечая на вопрос, хотел бы он стать акционером бурно растущих маркетплейсов.
"Я думал, что косвенно получу эту exposure через покупку пакета в "Яндексе", у которого есть "Яндекс Маркет" и так далее, но, похоже, он не то чтобы очень здорово развивался. И получается, что у нас все-таки два игрока остаются, Ozon и Wildberries, но они не на продажу. А остальные небольшие игроки скорее всего не выдержат конкуренции и будут сворачиваться", - добавил Потанин.
Потанин, который является президентом компаний "Интеррос" и "Норильский никель", в 2024 году занял пятое место в российской части мирового рейтинга Forbes с состоянием 23,7 миллиарда долларов.
Чаты
Заголовок открываемого материала