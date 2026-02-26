Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Потанин раскрыл детали приобретения банка "Тинькофф" и "Яндекса" - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260226/potanin--867837200.html
Потанин раскрыл детали приобретения банка "Тинькофф" и "Яндекса"
Потанин раскрыл детали приобретения банка "Тинькофф" и "Яндекса" - 26.02.2026, ПРАЙМ
Потанин раскрыл детали приобретения банка "Тинькофф" и "Яндекса"
Президент "Интерроса" Владимир Потанин рассказал, что информацию о том, что продается "Тинькофф", ему рассказала его команда, а о продаже "Яндекса" он узнал... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T10:59+0300
2026-02-26T10:59+0300
владимир потанин
интеррос
яндекс
тинькофф
https://cdnn.1prime.ru/img/76490/05/764900524_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_a43fd5102e640de217d092012ddb5b46.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент "Интерроса" Владимир Потанин рассказал, что информацию о том, что продается "Тинькофф", ему рассказала его команда, а о продаже "Яндекса" он узнал случайно. "Обсуждалось одинаковым образом. Кстати, про Тинькова. Может быть, мне невыгодно это рассказывать, но я к этой сделке почти не имел отношения. Моя команда принесла мне информацию, что команда Тинькова занимается продажей. Ищут того, кого одобрит регулятор (не всем же можно продать системообразующий банк) и кто быстро заплатит. То есть мне принесли уже готовую сделку. Все созрело буквально за три-четыре дня", - рассказал он в интервью Forbes. Потанин отметил, что лично основателя "Тинькофф" не знал. "Предложил сделать видеозвонок, хотя бы для того, чтобы высказать свое уважение человеку, который создал хороший бизнес. Мы познакомились, поговорили, я спросил: Олег, может быть, у вас есть какие-то пожелания? Он говорит: пожеланий нет, мне главное, чтобы быстро, и La Datcha российскую забери, по какой-то оценке. Ну давай, заберу заодно", - говорит бизнесмен, отметив, что в совокупности за все активы заплатил 400 миллионов долларов. При этом про продажу "Яндекса" Потанин узнал случайно - "то ли по радио, то ли по телевизору". При этом быстрой сделки по этому активу не получилось, поскольку это была очень сложная сделка и в ней много заинтересованных сторон. "Во-первых, западные владельцы: они не каждому могли продать и не от каждого принять деньги. По оценке им тоже было трудно принять решение, они боялись, наверное, каких-то судебных преследований или еще чего-то. ...С другой стороны, государству нашему совершенно небезразлично было, наверное, как будет развиваться такая важная вещь, как поисковик. Поэтому неслучайно был еще до всего этого придуман фонд общественных интересов, который присматривал за тем, чтобы поисковик никуда не делся. Возможно, поэтому так долго это все лепилось", - заключил миллиардер. "Интеррос" является акционером "ТКС Холдинга" с долей в 41,4%, а совместное предприятие "Т-Технологий" и "Интерроса" владеет в "Яндексе" 9,89% акций.
https://1prime.ru/20260226/potanin--867835367.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76490/05/764900524_60:0:1479:1064_1920x0_80_0_0_cfa34708d51e369a047a59136aabc6ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир потанин, интеррос, яндекс, тинькофф
Владимир Потанин, Интеррос, Яндекс, Тинькофф
10:59 26.02.2026
 
Потанин раскрыл детали приобретения банка "Тинькофф" и "Яндекса"

Потанин заявил, что о продаже "Тинькоффа" ему рассказала его команда

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВладимир Потанин
Владимир Потанин - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Владимир Потанин. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент "Интерроса" Владимир Потанин рассказал, что информацию о том, что продается "Тинькофф", ему рассказала его команда, а о продаже "Яндекса" он узнал случайно.
"Обсуждалось одинаковым образом. Кстати, про Тинькова. Может быть, мне невыгодно это рассказывать, но я к этой сделке почти не имел отношения. Моя команда принесла мне информацию, что команда Тинькова занимается продажей. Ищут того, кого одобрит регулятор (не всем же можно продать системообразующий банк) и кто быстро заплатит. То есть мне принесли уже готовую сделку. Все созрело буквально за три-четыре дня", - рассказал он в интервью Forbes.
Потанин отметил, что лично основателя "Тинькофф" не знал. "Предложил сделать видеозвонок, хотя бы для того, чтобы высказать свое уважение человеку, который создал хороший бизнес. Мы познакомились, поговорили, я спросил: Олег, может быть, у вас есть какие-то пожелания? Он говорит: пожеланий нет, мне главное, чтобы быстро, и La Datcha российскую забери, по какой-то оценке. Ну давай, заберу заодно", - говорит бизнесмен, отметив, что в совокупности за все активы заплатил 400 миллионов долларов.
При этом про продажу "Яндекса" Потанин узнал случайно - "то ли по радио, то ли по телевизору". При этом быстрой сделки по этому активу не получилось, поскольку это была очень сложная сделка и в ней много заинтересованных сторон.
"Во-первых, западные владельцы: они не каждому могли продать и не от каждого принять деньги. По оценке им тоже было трудно принять решение, они боялись, наверное, каких-то судебных преследований или еще чего-то. ...С другой стороны, государству нашему совершенно небезразлично было, наверное, как будет развиваться такая важная вещь, как поисковик. Поэтому неслучайно был еще до всего этого придуман фонд общественных интересов, который присматривал за тем, чтобы поисковик никуда не делся. Возможно, поэтому так долго это все лепилось", - заключил миллиардер.
"Интеррос" является акционером "ТКС Холдинга" с долей в 41,4%, а совместное предприятие "Т-Технологий" и "Интерроса" владеет в "Яндексе" 9,89% акций.
%Президент управляющей компании Интеррос Владимир Потанин - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Потанин заявил о желании купить Ozon или Wildberries
09:06
 
Владимир ПотанинИнтерросЯндексТинькофф
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала