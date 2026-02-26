https://1prime.ru/20260226/potanin--867837200.html

Потанин раскрыл детали приобретения банка "Тинькофф" и "Яндекса"

Потанин раскрыл детали приобретения банка "Тинькофф" и "Яндекса" - 26.02.2026, ПРАЙМ

Потанин раскрыл детали приобретения банка "Тинькофф" и "Яндекса"

Президент "Интерроса" Владимир Потанин рассказал, что информацию о том, что продается "Тинькофф", ему рассказала его команда, а о продаже "Яндекса" он узнал... | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T10:59+0300

2026-02-26T10:59+0300

2026-02-26T10:59+0300

владимир потанин

интеррос

яндекс

тинькофф

https://cdnn.1prime.ru/img/76490/05/764900524_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_a43fd5102e640de217d092012ddb5b46.jpg

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент "Интерроса" Владимир Потанин рассказал, что информацию о том, что продается "Тинькофф", ему рассказала его команда, а о продаже "Яндекса" он узнал случайно. "Обсуждалось одинаковым образом. Кстати, про Тинькова. Может быть, мне невыгодно это рассказывать, но я к этой сделке почти не имел отношения. Моя команда принесла мне информацию, что команда Тинькова занимается продажей. Ищут того, кого одобрит регулятор (не всем же можно продать системообразующий банк) и кто быстро заплатит. То есть мне принесли уже готовую сделку. Все созрело буквально за три-четыре дня", - рассказал он в интервью Forbes. Потанин отметил, что лично основателя "Тинькофф" не знал. "Предложил сделать видеозвонок, хотя бы для того, чтобы высказать свое уважение человеку, который создал хороший бизнес. Мы познакомились, поговорили, я спросил: Олег, может быть, у вас есть какие-то пожелания? Он говорит: пожеланий нет, мне главное, чтобы быстро, и La Datcha российскую забери, по какой-то оценке. Ну давай, заберу заодно", - говорит бизнесмен, отметив, что в совокупности за все активы заплатил 400 миллионов долларов. При этом про продажу "Яндекса" Потанин узнал случайно - "то ли по радио, то ли по телевизору". При этом быстрой сделки по этому активу не получилось, поскольку это была очень сложная сделка и в ней много заинтересованных сторон. "Во-первых, западные владельцы: они не каждому могли продать и не от каждого принять деньги. По оценке им тоже было трудно принять решение, они боялись, наверное, каких-то судебных преследований или еще чего-то. ...С другой стороны, государству нашему совершенно небезразлично было, наверное, как будет развиваться такая важная вещь, как поисковик. Поэтому неслучайно был еще до всего этого придуман фонд общественных интересов, который присматривал за тем, чтобы поисковик никуда не делся. Возможно, поэтому так долго это все лепилось", - заключил миллиардер. "Интеррос" является акционером "ТКС Холдинга" с долей в 41,4%, а совместное предприятие "Т-Технологий" и "Интерроса" владеет в "Яндексе" 9,89% акций.

https://1prime.ru/20260226/potanin--867835367.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир потанин, интеррос, яндекс, тинькофф