В Киеве раскрыли подробности разговора Зеленского с Трампом - 26.02.2026
Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260226/razgovor-867857528.html
В Киеве раскрыли подробности разговора Зеленского с Трампом
В Киеве раскрыли подробности разговора Зеленского с Трампом - 26.02.2026, ПРАЙМ
В Киеве раскрыли подробности разговора Зеленского с Трампом
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили территориальные вопросы в телефонном разговоре 25 февраля, сообщает украинское издание "Общественное"... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T22:21+0300
2026-02-26T22:21+0300
спецоперация на украине
украина
киев
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир мединский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_0:91:1974:1201_1920x0_80_0_0_a5d976e3ad20e8c8d90d85c5febdaf49.jpg
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили территориальные вопросы в телефонном разговоре 25 февраля, сообщает украинское издание "Общественное" со ссылкой на свои источники. "Во время телефонного звонка Зеленский и Трамп обсуждали варианты того, как можно решить территориальный вопрос, а также когда возможно подписать гарантии безопасности", — говорится в материале.Ранее портал Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщал, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским выразил намерение завершить конфликт в течение месяца. Зеленский в свою очередь выразил надежду на урегулирование до конца года. Согласно данным СМИ, это был первый телефонный разговор после их личной встречи в Давосе, и он длился около 30 минут. Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые обсуждения рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда была затронута тема нерешенных аспектов мирного плана, предложенного США. По результатам второго раунда переговоров Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157". Позже, 17-18 февраля, в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что переговоры были сложными, но конструктивными. Он также сообщил, что новая встреча по Украине ожидается в ближайшем будущем. Источник РИА Новости поделился, что представители стран пока не подписывали никаких документов. Детали относительно места и времени новых встреч еще не определены, но диалог продолжится.
украина
киев
сша
ПРАЙМ
2026
ПРАЙМ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
ПРАЙМ
украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир мединский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Мединский
22:21 26.02.2026
 
В Киеве раскрыли подробности разговора Зеленского с Трампом

Трамп и Зеленский во время телефонного разговора обсудили территориальный вопрос

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили территориальные вопросы в телефонном разговоре 25 февраля, сообщает украинское издание "Общественное" со ссылкой на свои источники.
"Во время телефонного звонка Зеленский и Трамп обсуждали варианты того, как можно решить территориальный вопрос, а также когда возможно подписать гарантии безопасности", — говорится в материале.
Ранее портал Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщал, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским выразил намерение завершить конфликт в течение месяца. Зеленский в свою очередь выразил надежду на урегулирование до конца года. Согласно данным СМИ, это был первый телефонный разговор после их личной встречи в Давосе, и он длился около 30 минут.

Мирный процесс по Украине

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые обсуждения рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда была затронута тема нерешенных аспектов мирного плана, предложенного США. По результатам второго раунда переговоров Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Позже, 17-18 февраля, в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что переговоры были сложными, но конструктивными. Он также сообщил, что новая встреча по Украине ожидается в ближайшем будущем.
Источник РИА Новости поделился, что представители стран пока не подписывали никаких документов. Детали относительно места и времени новых встреч еще не определены, но диалог продолжится.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиевСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Мединский
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
