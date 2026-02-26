https://1prime.ru/20260226/razgovor-867857528.html

В Киеве раскрыли подробности разговора Зеленского с Трампом

2026-02-26T22:21+0300

спецоперация на украине

украина

киев

сша

владимир зеленский

дональд трамп

владимир мединский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_0:91:1974:1201_1920x0_80_0_0_a5d976e3ad20e8c8d90d85c5febdaf49.jpg

МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили территориальные вопросы в телефонном разговоре 25 февраля, сообщает украинское издание "Общественное" со ссылкой на свои источники. "Во время телефонного звонка Зеленский и Трамп обсуждали варианты того, как можно решить территориальный вопрос, а также когда возможно подписать гарантии безопасности", — говорится в материале.Ранее портал Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщал, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским выразил намерение завершить конфликт в течение месяца. Зеленский в свою очередь выразил надежду на урегулирование до конца года. Согласно данным СМИ, это был первый телефонный разговор после их личной встречи в Давосе, и он длился около 30 минут. Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые обсуждения рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда была затронута тема нерешенных аспектов мирного плана, предложенного США. По результатам второго раунда переговоров Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157". Позже, 17-18 февраля, в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что переговоры были сложными, но конструктивными. Он также сообщил, что новая встреча по Украине ожидается в ближайшем будущем. Источник РИА Новости поделился, что представители стран пока не подписывали никаких документов. Детали относительно места и времени новых встреч еще не определены, но диалог продолжится.

украина

2026

