Huawei зарегистрировала два товарных знака в России

Huawei зарегистрировала два товарных знака в России

2026-02-26T12:59+0300

экономика

бизнес

россия

huawei

роспатент

авто

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Китайская компания Huawei зарегистрировала два товарных знака в России для продажи электромобилей, легковых машин и различных приспособлений для транспортных средств, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Заявки на регистрацию были поданы в ведомство в январе 2025 года, в качестве заявителя указана компания "Хуавей Текнолоджис Ко". Роспатент принял положительное решение о регистрации в феврале 2026 года. Согласно документам, компания под товарными знаками хочет производить и продавать в России легковые автомобили, электромобили, колеса, двери, сиденья для транспортных средств, а также другие детали и приспособления. Huawei - один из ведущих мировых поставщиков информационно-коммуникационных технологий и интеллектуальных устройств. Компания основана в 1987 году и осуществляет деятельность более чем в 170 странах и регионах.

