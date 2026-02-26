Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных - 26.02.2026
Спецоперация на Украине
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
Украине переданы тела одной тысячи погибших украинских военных, России переданы тела 35 погибших российских воинов, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. | 26.02.2026
2026-02-26T12:15+0300
2026-02-26T12:15+0300
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Украине переданы тела одной тысячи погибших украинских военных, России переданы тела 35 погибших российских воинов, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. "Украине переданы тела 1 тысячи погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов", - написал Мединский в Telegram-канале.
12:15 26.02.2026
 
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

Россия передала Украине тысячу тел погибших военных и получила в обмен 35

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Украине переданы тела одной тысячи погибших украинских военных, России переданы тела 35 погибших российских воинов, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Украине переданы тела 1 тысячи погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов", - написал Мединский в Telegram-канале.
"Русские не отступят": на Западе признались в провале на Украине
Заголовок открываемого материала