Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных - 26.02.2026, ПРАЙМ
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
Украине переданы тела одной тысячи погибших украинских военных, России переданы тела 35 погибших российских воинов, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Украине переданы тела одной тысячи погибших украинских военных, России переданы тела 35 погибших российских воинов, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. "Украине переданы тела 1 тысячи погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов", - написал Мединский в Telegram-канале.
