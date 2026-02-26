https://1prime.ru/20260226/rossiya--867839654.html

Россия стала лидером по импорту помидоров из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 26 фев – ПРАЙМ. Узбекистан в 2025 года снизил экспорт помидоров на 6,8%, до 45,2 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда было поставлено 32,8 тысячи тонн, следует из данных национального комитета по статистике республики. "В 2025 году Узбекистан экспортировал в 12 зарубежных стран 45,2 тысячи тонн помидоров на сумму 36 миллионов долларов. Объем экспорта снизился на 3,3 тысячи тонн по сравнению с 2024 годом, или на 6,8%", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. По данным статкомитета, среди стран-импортеров узбекистанских томатов первое место занимает Россия – 32,786 тысячи тонн, или 72,5% от всего экспорта из республики. Динамика поставок не раскрывается. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (6,85 тысячи тонн) и Киргизия (5,1 тысячи тонн). По оценкам местных экспертов, снижение экспорта томатов из Узбекистана в последние годы было связано с падением производства помидоров в теплицах из-за роста цен на энергоресурсы.

