Заявление Сикорского о России вызвало переполох на Западе
Прауд: Сикорский не хочет завершения украинского конфликта из-за личной выгоды
© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не желает окончания конфликта на Украине, руководствуясь личными интересами и русофобией, считает бывший британский дипломат Ян Прауд в соцсети X.
"Правда в том, что Польша исчерпает свои субсидии, если Украина присоединится к Евросоюзу. Вот почему он не хочет, чтобы война заканчивалась", — написал он.
Экс-дипломат также отметил, что Сикорскому "наплевать на Украину", поскольку им движет лишь "яростная ненависть к России и откровенная внутриполитическая борьба".
Ранее Сикорский заявлял, что украинский конфликт может закончиться не как Вторая мировая война, а как Первая, когда Москва якобы должна исчерпать свои ресурсы.
Глава российского МИД Сергей Лавров 30 января отметил, что Москва никогда не откажется от возможностей для диалога, но с текущими лидерами Европы вряд ли удастся прийти к соглашению.
Россия многократно подтверждала свою готовность к мирному урегулированию ситуации на Украине, включая участие в обсуждении предложенного США мирного плана. Однако готовность Киева к переговорам вызывает сомнения. В Кремле подчеркнули, что киевским властям давно пора начать переговоры, а наступательные действия российских вооруженных сил — это именно способ принуждения к мирному разрешению конфликта.