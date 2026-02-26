Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.02.2026
Украина остановила "Дружбу" по политическим причинам, заявил Сийярто
Украина остановила "Дружбу" по политическим причинам, заявил Сийярто - 26.02.2026, ПРАЙМ
Украина остановила "Дружбу" по политическим причинам, заявил Сийярто
Временного поверенного в делах Венгрии в Киеве вызвали в МИД Украины, где признали, что нефтепровод "Дружба" остановлен по политическим причинам, заявил... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T17:15+0300
2026-02-26T17:15+0300
БУДАПЕШТ, 26 фев - ПРАЙМ. Временного поверенного в делах Венгрии в Киеве вызвали в МИД Украины, где признали, что нефтепровод "Дружба" остановлен по политическим причинам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Сегодня временный поверенный в делах нашего посольства в Киеве был вызван в министерство иностранных дел Украины, где признали, что трубопровод закрыт по политическим причинам, что они не возобновляют транспортировку нефти в Венгрию по политическим причинам. Они признали, что нет никаких физических или технических причин, чтобы не возобновлять поставки, есть только политические причины", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
17:15 26.02.2026
 
Украина остановила "Дружбу" по политическим причинам, заявил Сийярто

Сийярто: Украина признала, что остановила "Дружбу" по политическим причинам

БУДАПЕШТ, 26 фев - ПРАЙМ. Временного поверенного в делах Венгрии в Киеве вызвали в МИД Украины, где признали, что нефтепровод "Дружба" остановлен по политическим причинам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Сегодня временный поверенный в делах нашего посольства в Киеве был вызван в министерство иностранных дел Украины, где признали, что трубопровод закрыт по политическим причинам, что они не возобновляют транспортировку нефти в Венгрию по политическим причинам. Они признали, что нет никаких физических или технических причин, чтобы не возобновлять поставки, есть только политические причины", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
