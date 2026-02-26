https://1prime.ru/20260226/siyyarto-867849652.html
Украина остановила "Дружбу" по политическим причинам, заявил Сийярто
энергетика
нефть
венгрия
киев
украина
петер сийярто
БУДАПЕШТ, 26 фев - ПРАЙМ. Временного поверенного в делах Венгрии в Киеве вызвали в МИД Украины, где признали, что нефтепровод "Дружба" остановлен по политическим причинам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Сегодня временный поверенный в делах нашего посольства в Киеве был вызван в министерство иностранных дел Украины, где признали, что трубопровод закрыт по политическим причинам, что они не возобновляют транспортировку нефти в Венгрию по политическим причинам. Они признали, что нет никаких физических или технических причин, чтобы не возобновлять поставки, есть только политические причины", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
