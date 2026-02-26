https://1prime.ru/20260226/udar-867832062.html
"Русские ударят": в США напряглись после грязной выходки на Украине
"Русские ударят": в США напряглись после грязной выходки на Украине
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Западные провокации с использованием грязной ядерной бомбы на Украине могут привести к серьезным ответным действиям со стороны России, отметил профессор Джон Миршаймер из Чикагского университета в своем интервью на YouTube-канале Эндрю Наполитано."Я полагаю, что терпение русских на пределе. <...> Знаете, если продолжать бесконечно давить — в какой-то момент русские ударят в ответ. Я имею в виду сообщения о том, что французы и британцы обсуждают возможность предоставления Украине ядерного оружия. И Медведев ясно дал понять, что, если это произойдет, Россия без колебаний применит ядерное оружие против Великобритании или Франции в качестве возмездия. Вы же понимаете, к чему все ведет, верно?" — отреагировал ученый.В его заявлении выражалась озабоченность, что ситуация для союзников Киева становится опасной."Пока конфликт продолжается и пока Запад продолжает поддерживать украинцев, <...> в какой-то момент, я думаю, русские ему ответят. Я думаю, что русские скоро положат конец этому конфликту. Я не думаю, что они позволят этому продолжаться", — подытожил Миршаймер.Во вторник пресс-служба Службы внешней разведки России сообщила о подготовке Франции и Великобритании к передаче ядерного оружия Украине. Согласно информации СВР, европейские страны имеют план, в котором Киев, обладая атомным или хотя бы так называемым грязным ядерным устройством, сможет рассчитывать на более выгодные условия завершения конфликта.
