МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Западные государства дезинформировали свое население относительно причин конфликта на Украине и целей спецоперации, такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в своем выступлении в Совете Безопасности ООН, размещенном на YouTube-канале."Чтобы продать историю о захватнической войне России, западные СМИ с первого дня СВО продвигали идею полномасштабного вторжения, утверждая, что Россия использует всю свою военную мощь для покорения Украины, а не пытается заставить ее восстановить нейтральный статус. Поэтому Запад и не сообщает общественности, что численность российских войск и их действия абсолютно не соответствовали цели завоевания, а лишь указывали на намерение не допустить вступления Украины в НАТО", — заявил эксперт.По словам Дизена, Запад, заявляя о своей поддержке Украины, фактически способствовал гибели тысяч украинцев, ставя это в вину России."Вместо того, чтобы обсуждать систему безопасности в Европе, которая могла бы снизить конкуренцию в сфере безопасности и предотвратить превращение Украины в поле боя во вновь разделенной Европе, западные СМИ демонизируют Россию как воплощение зла, призывая отвергнуть даже дипломатию, несмотря на сотни тысяч погибших. СМИ постоянно заявляют о победе Украины и попытке России восстановить СССР, занижают потери Украины, не замечая ни политику дерусификации, ни жестокую мобилизацию украинцев. И все это происходит под лозунгом "поддержки Украины", — подчеркнул профессор.Владимир Путин заявлял, что Россия доведет СВО до логического завершения, выполнив все ее цели. Глава государства также неоднократно акцентировал внимание на необходимости устранения первопричин конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркивал, что Москва стремится к устойчивому миру, подкрепленному надежными гарантиями.
