На Западе раскрыли данные о ходе СВО, о которых молчали СМИ - 26.02.2026
Спецоперация на Украине
На Западе раскрыли данные о ходе СВО, о которых молчали СМИ
2026-02-26T04:18+0300
2026-02-26T04:19+0300
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Западные государства дезинформировали свое население относительно причин конфликта на Украине и целей спецоперации, такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в своем выступлении в Совете Безопасности ООН, размещенном на YouTube-канале."Чтобы продать историю о захватнической войне России, западные СМИ с первого дня СВО продвигали идею полномасштабного вторжения, утверждая, что Россия использует всю свою военную мощь для покорения Украины, а не пытается заставить ее восстановить нейтральный статус. Поэтому Запад и не сообщает общественности, что численность российских войск и их действия абсолютно не соответствовали цели завоевания, а лишь указывали на намерение не допустить вступления Украины в НАТО", — заявил эксперт.По словам Дизена, Запад, заявляя о своей поддержке Украины, фактически способствовал гибели тысяч украинцев, ставя это в вину России."Вместо того, чтобы обсуждать систему безопасности в Европе, которая могла бы снизить конкуренцию в сфере безопасности и предотвратить превращение Украины в поле боя во вновь разделенной Европе, западные СМИ демонизируют Россию как воплощение зла, призывая отвергнуть даже дипломатию, несмотря на сотни тысяч погибших. СМИ постоянно заявляют о победе Украины и попытке России восстановить СССР, занижают потери Украины, не замечая ни политику дерусификации, ни жестокую мобилизацию украинцев. И все это происходит под лозунгом "поддержки Украины", — подчеркнул профессор.Владимир Путин заявлял, что Россия доведет СВО до логического завершения, выполнив все ее цели. Глава государства также неоднократно акцентировал внимание на необходимости устранения первопричин конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркивал, что Москва стремится к устойчивому миру, подкрепленному надежными гарантиями.
04:18 26.02.2026 (обновлено: 04:19 26.02.2026)
 
На Западе раскрыли данные о ходе СВО, о которых молчали СМИ

Профессор Дизен: Запад вводил в заблуждение свое население, демонизируя Россию

МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Западные государства дезинформировали свое население относительно причин конфликта на Украине и целей спецоперации, такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в своем выступлении в Совете Безопасности ООН, размещенном на YouTube-канале.
"Чтобы продать историю о захватнической войне России, западные СМИ с первого дня СВО продвигали идею полномасштабного вторжения, утверждая, что Россия использует всю свою военную мощь для покорения Украины, а не пытается заставить ее восстановить нейтральный статус. Поэтому Запад и не сообщает общественности, что численность российских войск и их действия абсолютно не соответствовали цели завоевания, а лишь указывали на намерение не допустить вступления Украины в НАТО", — заявил эксперт.
По словам Дизена, Запад, заявляя о своей поддержке Украины, фактически способствовал гибели тысяч украинцев, ставя это в вину России.
"Вместо того, чтобы обсуждать систему безопасности в Европе, которая могла бы снизить конкуренцию в сфере безопасности и предотвратить превращение Украины в поле боя во вновь разделенной Европе, западные СМИ демонизируют Россию как воплощение зла, призывая отвергнуть даже дипломатию, несмотря на сотни тысяч погибших. СМИ постоянно заявляют о победе Украины и попытке России восстановить СССР, занижают потери Украины, не замечая ни политику дерусификации, ни жестокую мобилизацию украинцев. И все это происходит под лозунгом "поддержки Украины", — подчеркнул профессор.
Владимир Путин заявлял, что Россия доведет СВО до логического завершения, выполнив все ее цели. Глава государства также неоднократно акцентировал внимание на необходимости устранения первопричин конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркивал, что Москва стремится к устойчивому миру, подкрепленному надежными гарантиями.
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
"Украина была бы в НАТО". На Западе сделали дерзкое заявление об СВО
Вчера, 06:30
 
Спецоперация на Украине
 
 
