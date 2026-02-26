https://1prime.ru/20260226/ukraina-867830268.html

На Западе раскрыли данные о ходе СВО, о которых молчали СМИ

На Западе раскрыли данные о ходе СВО, о которых молчали СМИ - 26.02.2026, ПРАЙМ

На Западе раскрыли данные о ходе СВО, о которых молчали СМИ

Западные государства дезинформировали свое население относительно причин конфликта на Украине и целей спецоперации, такое мнение высказал профессор Университета | 26.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-26T04:18+0300

2026-02-26T04:18+0300

2026-02-26T04:19+0300

спецоперация на украине

украина

запад

европа

владимир путин

дмитрий песков

оон

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863409102_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_20292ade36aad478c0a55cf490b9cbb3.jpg

МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Западные государства дезинформировали свое население относительно причин конфликта на Украине и целей спецоперации, такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в своем выступлении в Совете Безопасности ООН, размещенном на YouTube-канале."Чтобы продать историю о захватнической войне России, западные СМИ с первого дня СВО продвигали идею полномасштабного вторжения, утверждая, что Россия использует всю свою военную мощь для покорения Украины, а не пытается заставить ее восстановить нейтральный статус. Поэтому Запад и не сообщает общественности, что численность российских войск и их действия абсолютно не соответствовали цели завоевания, а лишь указывали на намерение не допустить вступления Украины в НАТО", — заявил эксперт.По словам Дизена, Запад, заявляя о своей поддержке Украины, фактически способствовал гибели тысяч украинцев, ставя это в вину России."Вместо того, чтобы обсуждать систему безопасности в Европе, которая могла бы снизить конкуренцию в сфере безопасности и предотвратить превращение Украины в поле боя во вновь разделенной Европе, западные СМИ демонизируют Россию как воплощение зла, призывая отвергнуть даже дипломатию, несмотря на сотни тысяч погибших. СМИ постоянно заявляют о победе Украины и попытке России восстановить СССР, занижают потери Украины, не замечая ни политику дерусификации, ни жестокую мобилизацию украинцев. И все это происходит под лозунгом "поддержки Украины", — подчеркнул профессор.Владимир Путин заявлял, что Россия доведет СВО до логического завершения, выполнив все ее цели. Глава государства также неоднократно акцентировал внимание на необходимости устранения первопричин конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркивал, что Москва стремится к устойчивому миру, подкрепленному надежными гарантиями.

https://1prime.ru/20260225/ukraina-867795178.html

украина

запад

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, европа, владимир путин, дмитрий песков, оон, нато