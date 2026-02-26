https://1prime.ru/20260226/ukraina-867830961.html

"Уничтожат подчистую". В США предсказали Британии проблемы из-за России

"Уничтожат подчистую". В США предсказали Британии проблемы из-за России - 26.02.2026, ПРАЙМ

"Уничтожат подчистую". В США предсказали Британии проблемы из-за России

26.02.2026

МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Россия, скорее всего, полностью уничтожит завод по сборке ракет на Украине, такой прогноз в эфире YouTube-канала дал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн."Украинские ракеты "Фламинго"? Завод по их производству на Украине будет уничтожен, как говорится, подчистую. Знаете, русские относятся к этому, как к обычной неприятности", — заявил эксперт.По предположению Макговерна, ответные действия России на появление на Украине ракет, созданных, как он считает, при содействии Великобритании, не будут чрезмерно жесткими."Россия не будет реагировать слишком остро. <…> Она просто внесет это в реестры. Россия побеждает в конфликте на Украине. Британцы получат свое, но вероятность того, что Россия ударит "Орешником" или чем-то подобным по заводу под Лондоном, на мой взгляд, крайне мала", — объяснил аналитик.В августе прошлого года Зеленский заявил, что массовое производство снарядов с дальностью до трех тысяч километров планируется начать к началу 2026 года.В ходе Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля лидер Украины сообщил об ударе по производственной линии украинских ракет "Фламинго".Ранее Wall Street Journal сообщала, что Украина не располагает необходимыми средствами для производства достаточного количества дальнобойных ракет "Фламинго", и потому они не смогут существенно изменить развитие конфликта, как и вооружение, которое ранее предоставлялось Киеву партнерами.

