Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русские не отступят": на Западе признались в провале на Украине - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260226/ukraina-867832494.html
"Русские не отступят": на Западе признались в провале на Украине
"Русские не отступят": на Западе признались в провале на Украине - 26.02.2026, ПРАЙМ
"Русские не отступят": на Западе признались в провале на Украине
Лидеры западных стран препятствуют достижению мирного решения, поскольку для Украины стало нереально заключить договор без уступки территории, заявил профессор... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T07:25+0300
2026-02-26T07:25+0300
спецоперация на украине
мид
владимир путин
украина
мировая экономика
запад
мария захарова
европа
общество
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/08/866292005_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_08e0197628830007da097b08091bf318.jpg
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Лидеры западных стран препятствуют достижению мирного решения, поскольку для Украины стало нереально заключить договор без уступки территории, заявил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки в социальной сети X."Любые попытки достичь мира (с Россией. — Прим. ред.) провалились. В этом винят Путина, но истинными виновниками являются лидеры Европейского союза вместе с Британией. Они не могут признать свой провал и продолжающуюся растрату государственных средств, из-за чего будут продолжать конфликт до победного конца. Но это иллюзия: русские на самом деле никогда не отступят. Никакого соглашения не будет без постановки под вопрос территориальной целостности Украины", — отметил ученый.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что действия стран ЕС по поддержке режима Владимира Зеленского только затягивают конфликт и демонстрируют нежелание Европы установить мир на Украине.Президент Владимир Путин в интервью India Today ранее подчеркнул позицию Москвы по территориальному вопросу, заявив, что альтернативой для России является либо освобождение территорий военными средствами, либо их добровольное оставление украинскими силами с прекращением насилия.
https://1prime.ru/20260226/udar-867832062.html
украина
запад
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/08/866292005_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d958beb368ce1e2902019e005911b514.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мид, владимир путин, украина, мировая экономика, запад, мария захарова, европа, общество , владимир зеленский, ес
Спецоперация на Украине, МИД, Владимир Путин, УКРАИНА, Мировая экономика, ЗАПАД, Мария Захарова, ЕВРОПА, Общество , Владимир Зеленский, ЕС
07:25 26.02.2026
 
"Русские не отступят": на Западе признались в провале на Украине

Профессор Бекки: Украина при любом соглашении утратит территориальную целостность

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Боевая работа в зоне СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Лидеры западных стран препятствуют достижению мирного решения, поскольку для Украины стало нереально заключить договор без уступки территории, заявил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки в социальной сети X.
"Любые попытки достичь мира (с Россией. — Прим. ред.) провалились. В этом винят Путина, но истинными виновниками являются лидеры Европейского союза вместе с Британией. Они не могут признать свой провал и продолжающуюся растрату государственных средств, из-за чего будут продолжать конфликт до победного конца. Но это иллюзия: русские на самом деле никогда не отступят. Никакого соглашения не будет без постановки под вопрос территориальной целостности Украины", — отметил ученый.
Бомбардировщик ТУ-95мс выпускает ракету - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
"Русские ударят": в США напряглись после грязной выходки на Украине
07:22
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что действия стран ЕС по поддержке режима Владимира Зеленского только затягивают конфликт и демонстрируют нежелание Европы установить мир на Украине.
Президент Владимир Путин в интервью India Today ранее подчеркнул позицию Москвы по территориальному вопросу, заявив, что альтернативой для России является либо освобождение территорий военными средствами, либо их добровольное оставление украинскими силами с прекращением насилия.
 
Спецоперация на УкраинеМИДВладимир ПутинУКРАИНАМировая экономикаЗАПАДМария ЗахароваЕВРОПАОбществоВладимир ЗеленскийЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала