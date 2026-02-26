https://1prime.ru/20260226/ukraina-867832494.html
"Русские не отступят": на Западе признались в провале на Украине
"Русские не отступят": на Западе признались в провале на Украине - 26.02.2026, ПРАЙМ
"Русские не отступят": на Западе признались в провале на Украине
Лидеры западных стран препятствуют достижению мирного решения, поскольку для Украины стало нереально заключить договор без уступки территории, заявил профессор... | 26.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Лидеры западных стран препятствуют достижению мирного решения, поскольку для Украины стало нереально заключить договор без уступки территории, заявил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки в социальной сети X."Любые попытки достичь мира (с Россией. — Прим. ред.) провалились. В этом винят Путина, но истинными виновниками являются лидеры Европейского союза вместе с Британией. Они не могут признать свой провал и продолжающуюся растрату государственных средств, из-за чего будут продолжать конфликт до победного конца. Но это иллюзия: русские на самом деле никогда не отступят. Никакого соглашения не будет без постановки под вопрос территориальной целостности Украины", — отметил ученый.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что действия стран ЕС по поддержке режима Владимира Зеленского только затягивают конфликт и демонстрируют нежелание Европы установить мир на Украине.Президент Владимир Путин в интервью India Today ранее подчеркнул позицию Москвы по территориальному вопросу, заявив, что альтернативой для России является либо освобождение территорий военными средствами, либо их добровольное оставление украинскими силами с прекращением насилия.
"Русские не отступят": на Западе признались в провале на Украине
Профессор Бекки: Украина при любом соглашении утратит территориальную целостность