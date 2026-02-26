https://1prime.ru/20260226/vengrija-867827072.html

Аналитик рассказал, когда Венгрия одобрит санкции против России

2026-02-26T01:01+0300

энергетика

нефть

экономика

украина

венгрия

киев

петер сийярто

ес

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867827072.jpg?1772056891

БУДАПЕШТ, 26 фев - ПРАЙМ. Венгрия не согласится одобрить 20-й пакет антироссийских санкций ЕС и выделение Киеву кредита на 90 миллиардов евро, пока не будет вновь запущен транзит российской нефти по трудобпроводу "Дружба", кроме того, Будапешту нужны будут гарантии, что поставки энергоносителей не будут поставлены под угрозу в дальнейшем, выразил мнение в беседе с РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли. "Венгерское правительство поставило условием предоставления военного кредита в размере 90 миллиардов евро и принятия 20-го пакета санкций возобновление работы нефтепровода "Дружба"... Венгерское правительство снимет вето только после возобновления поставок нефти", - сказал Киселли. По его словам, одного возобновления работы "Дружбы" недостаточно для обеспечения Венгрии поставками нефти, поскольку Украина уже неоднократно атаковала энергетическую инфраструктуру, обслуживающую страны-члены ЕС, например, газопровод "Северный поток" или российскую компрессорную станцию нефтепровода "Дружба. "В обмен на снятие вето Будапешт ожидает, что Украина в будущем воздержится от целенаправленных атак на энергетическую инфраструктуру, обслуживающую Венгрию и Словакию", - подчеркнул эксперт. Киселли добавил, что Еврокомиссия ранее обещала защищать энергетические интересы государств-членов от Украины, но, по всей видимости, не уделяет этому достаточно внимания. "Вместо того, чтобы защищать интересы государств-членов, она политизирует затягивание войны и продвигает интересы Украины. Будапешт ожидает, что Еврокомиссия будет лучше представлять интересы государств-членов", - отметил он. Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.

украина

венгрия

киев

2026

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

нефть, украина, венгрия, киев, петер сийярто, ес, мид