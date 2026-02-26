Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС не заботится о проблемах стран с "неправильным" курсом, заявила Захарова - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260226/zakharova-867847428.html
ЕС не заботится о проблемах стран с "неправильным" курсом, заявила Захарова
ЕС не заботится о проблемах стран с "неправильным" курсом, заявила Захарова - 26.02.2026, ПРАЙМ
ЕС не заботится о проблемах стран с "неправильным" курсом, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о перекрытии Украиной поставок по нефтепроводу "Дружба", заявила, что Евросоюз никак на это не реагирует | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T16:33+0300
2026-02-26T16:33+0300
политика
нефть
украина
венгрия
словакия
мария захарова
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865865657_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_9cb080f640e61ec9947b117ec505704b.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о перекрытии Украиной поставок по нефтепроводу "Дружба", заявила, что Евросоюз никак на это не реагирует и показывает, что не заботится о проблемах стран союза с "неправильным" курсом. "В Еврокомиссии не только воздерживаются от критики действий киевского режима, но, собственно говоря, так же, как и в истории с подрывом северных потоков, цинично закрывают глаза на риски для бесперебойности энергопоставок в Европейский союз и тем самым открыто демонстрируют, что трудности в энергетике у отдельных стран-членов Евросоюза, если они следуют "неправильным" политическим курсам... проблемой всего объединения не являются", - отметила Захарова в ходе брифинга, говоря о поставках по нефтепроводу "Дружба". Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины.
https://1prime.ru/20260226/druzhba-867842944.html
украина
венгрия
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865865657_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_f5fbde3bdfc2f86cdc8f0cbb106efad5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, украина, венгрия, словакия, мария захарова, ес, мид рф
Политика, Нефть, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, Мария Захарова, ЕС, МИД РФ
16:33 26.02.2026
 
ЕС не заботится о проблемах стран с "неправильным" курсом, заявила Захарова

Захарова: ЕС не заботится о проблемах стран союза

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о перекрытии Украиной поставок по нефтепроводу "Дружба", заявила, что Евросоюз никак на это не реагирует и показывает, что не заботится о проблемах стран союза с "неправильным" курсом.
"В Еврокомиссии не только воздерживаются от критики действий киевского режима, но, собственно говоря, так же, как и в истории с подрывом северных потоков, цинично закрывают глаза на риски для бесперебойности энергопоставок в Европейский союз и тем самым открыто демонстрируют, что трудности в энергетике у отдельных стран-членов Евросоюза, если они следуют "неправильным" политическим курсам... проблемой всего объединения не являются", - отметила Захарова в ходе брифинга, говоря о поставках по нефтепроводу "Дружба".
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
В Кремле назвали действия Киева по трубопроводу "Дружба" саботажем
14:12
 
ПолитикаНефтьУКРАИНАВЕНГРИЯСЛОВАКИЯМария ЗахароваЕСМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала