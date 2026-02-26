ЕС не заботится о проблемах стран с "неправильным" курсом, заявила Захарова

https://1prime.ru/20260226/zakharova-867847428.html
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о перекрытии Украиной поставок по нефтепроводу "Дружба", заявила, что Евросоюз никак на это не реагирует | 26.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о перекрытии Украиной поставок по нефтепроводу "Дружба", заявила, что Евросоюз никак на это не реагирует и показывает, что не заботится о проблемах стран союза с "неправильным" курсом. "В Еврокомиссии не только воздерживаются от критики действий киевского режима, но, собственно говоря, так же, как и в истории с подрывом северных потоков, цинично закрывают глаза на риски для бесперебойности энергопоставок в Европейский союз и тем самым открыто демонстрируют, что трудности в энергетике у отдельных стран-членов Евросоюза, если они следуют "неправильным" политическим курсам... проблемой всего объединения не являются", - отметила Захарова в ходе брифинга, говоря о поставках по нефтепроводу "Дружба". Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины.
