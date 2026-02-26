Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе ужаснулись последствиями ядерной провокации против Москвы - 26.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260226/zapad-867832627.html
На Западе ужаснулись последствиями ядерной провокации против Москвы
На Западе ужаснулись последствиями ядерной провокации против Москвы - 26.02.2026, ПРАЙМ
На Западе ужаснулись последствиями ядерной провокации против Москвы
Намерения Франции и Великобритании разместить ядерное вооружение на украинской территории дают России возможность серьезно ответить, сообщает издание Strategic... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T07:27+0300
2026-02-26T07:27+0300
спецоперация на украине
москва
общество
мировая экономика
франция
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/82666/88/826668851_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d1b9c5eedeb248f1e6f097035b5c61eb.jpg
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Намерения Франции и Великобритании разместить ядерное вооружение на украинской территории дают России возможность серьезно ответить, сообщает издание Strategic Culture."Стрелки Часов Судного дня вновь качнулись в сторону ядерной полуночи. &lt;…&gt; Если план, который приписывают Парижу и Лондону, будет реализован, то последствия выйдут далеко за пределы украинского театра военных действий. &lt;…&gt; Риски ядерного апокалипсиса взлетели из-за безответственного западного вмешательства. &lt;…&gt; Возможность появления оружия массового поражения на Украине считается для России красной линией. Это позволит Москве совершить любые шаги, которые она сочтет нужными, чтобы предотвратить такой маневр", — указывается в материале.По мнению автора, изменения в Ядерной доктрине, которые Россия внесла в 2024 году, допускают возможность ответных действий в случае угрозы со стороны Европы."В ядерную доктрину России недавно внесли правки, которые теперь позволяют отвечать не только на прямые удары ядерных держав, но и на совместные действия с участием таких государств и третьих стран, выступающих в качестве посредников. Согласно этим правилам, любое военное партнерство, итогом которого станет появление ядерного арсенала на Украине, может быть расценено Москвой как угроза самому существованию государства. А это дает зеленый свет для ответов по любому из участников такой коалиции", — добавил он.Во вторник пресс-служба Службы внешней разведки России заявила, что Великобритания и Франция планируют передать Украине ядерное оружие. Согласно данным СВР, замысел европейских стран предусматривает, что Киев может претендовать на лучшие условия завершения конфликта, обладая атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой.
https://1prime.ru/20260226/ukraina-867832494.html
https://1prime.ru/20260216/svo-867517806.html
москва
франция
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82666/88/826668851_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8e8cdf45fccde2f4cb8300ee4eef4fb0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, общество , мировая экономика, франция, украина
Спецоперация на Украине, МОСКВА, Общество , Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА
07:27 26.02.2026
 
На Западе ужаснулись последствиями ядерной провокации против Москвы

SC: ядерная доктрина РФ позволяет дать жесткий ответ Франции и Британии

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМосква, Россия
Москва, Россия - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Москва, Россия. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Намерения Франции и Великобритании разместить ядерное вооружение на украинской территории дают России возможность серьезно ответить, сообщает издание Strategic Culture.
"Стрелки Часов Судного дня вновь качнулись в сторону ядерной полуночи. <…> Если план, который приписывают Парижу и Лондону, будет реализован, то последствия выйдут далеко за пределы украинского театра военных действий. <…> Риски ядерного апокалипсиса взлетели из-за безответственного западного вмешательства. <…> Возможность появления оружия массового поражения на Украине считается для России красной линией. Это позволит Москве совершить любые шаги, которые она сочтет нужными, чтобы предотвратить такой маневр", — указывается в материале.
Боевая работа в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
"Русские не отступят": на Западе признались в провале на Украине
07:25
По мнению автора, изменения в Ядерной доктрине, которые Россия внесла в 2024 году, допускают возможность ответных действий в случае угрозы со стороны Европы.
"В ядерную доктрину России недавно внесли правки, которые теперь позволяют отвечать не только на прямые удары ядерных держав, но и на совместные действия с участием таких государств и третьих стран, выступающих в качестве посредников. Согласно этим правилам, любое военное партнерство, итогом которого станет появление ядерного арсенала на Украине, может быть расценено Москвой как угроза самому существованию государства. А это дает зеленый свет для ответов по любому из участников такой коалиции", — добавил он.
Во вторник пресс-служба Службы внешней разведки России заявила, что Великобритания и Франция планируют передать Украине ядерное оружие. Согласно данным СВР, замысел европейских стран предусматривает, что Киев может претендовать на лучшие условия завершения конфликта, обладая атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой.
Военнослужащие в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2026
"Она уничтожена": в США заявили о важном изменении для России в зоне СВО
16 февраля, 06:54
 
Спецоперация на УкраинеМОСКВАОбществоМировая экономикаФРАНЦИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала