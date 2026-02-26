https://1prime.ru/20260226/zapad-867832627.html

МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Намерения Франции и Великобритании разместить ядерное вооружение на украинской территории дают России возможность серьезно ответить, сообщает издание Strategic Culture."Стрелки Часов Судного дня вновь качнулись в сторону ядерной полуночи. <…> Если план, который приписывают Парижу и Лондону, будет реализован, то последствия выйдут далеко за пределы украинского театра военных действий. <…> Риски ядерного апокалипсиса взлетели из-за безответственного западного вмешательства. <…> Возможность появления оружия массового поражения на Украине считается для России красной линией. Это позволит Москве совершить любые шаги, которые она сочтет нужными, чтобы предотвратить такой маневр", — указывается в материале.По мнению автора, изменения в Ядерной доктрине, которые Россия внесла в 2024 году, допускают возможность ответных действий в случае угрозы со стороны Европы."В ядерную доктрину России недавно внесли правки, которые теперь позволяют отвечать не только на прямые удары ядерных держав, но и на совместные действия с участием таких государств и третьих стран, выступающих в качестве посредников. Согласно этим правилам, любое военное партнерство, итогом которого станет появление ядерного арсенала на Украине, может быть расценено Москвой как угроза самому существованию государства. А это дает зеленый свет для ответов по любому из участников такой коалиции", — добавил он.Во вторник пресс-служба Службы внешней разведки России заявила, что Великобритания и Франция планируют передать Украине ядерное оружие. Согласно данным СВР, замысел европейских стран предусматривает, что Киев может претендовать на лучшие условия завершения конфликта, обладая атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой.

