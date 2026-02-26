"Должен уйти": в США внезапно призвали Зеленского уйти после слов Путина
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Высказывания российского лидера Владимира Путина о том, что его страну невозможно победить, стоит воспринять всерьез, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с Дэниелом Дэвисом, которую можно посмотреть на его YouTube-канале.
"Я думаю, то, что вы слышите от Путина — это правда. Их невозможно победить. А мы отказываемся это признавать. И я не понимаю почему — не думаю, что это в американских интересах. Это также не отражает волю американского народа. Я не думаю, что у большинства европейцев есть к этому хоть малейший интерес", — признался он.
При этом Макгрегор предупредил, что Владимир Зеленский должен отказаться от своих полномочий на Украине, чтобы разрешить кризисную ситуацию.
"Сейчас у нас слишком много свидетельств того, что на Западной Украине люди готовы закончить конфликт (с Россией. — Прим. ред.). Они говорят: "Хватит. Нам нужно это остановить". <...> Я правда считаю, что Зеленский должен уйти. И пока он и его окружение не уйдут, ничего не изменится. И русские это знают. Так что на месте господина Зеленского я бы начал каждую ночь спать в новом месте. В любом случае, ему, возможно, придется это делать, потому что даже в его собственной стране уже есть люди, которые желают его сместить", — поделился Макгрегор.
Во вторник, во время заседания коллегии Федеральной службы безопасности, Путин отметил, что противникам не удается достичь стратегической победы над Россией. Глава государства добавил, что те, кто разжигает конфликт, сами окажутся в незавидном положении, о чем потом пожалеют.