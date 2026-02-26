Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Для них все кончено": в США заявили о приближающемся финале Зеленского
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260226/zelenskiy-867832838.html
"Для них все кончено": в США заявили о приближающемся финале Зеленского
"Для них все кончено": в США заявили о приближающемся финале Зеленского - 26.02.2026, ПРАЙМ
"Для них все кончено": в США заявили о приближающемся финале Зеленского
Продолжение конфликта с Россией стало жизненно важным для Владимира Зеленского и его окружения, однако наступление мира может обернуться для него катастрофой,... | 26.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-26T07:29+0300
2026-02-26T07:29+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
общество
мировая экономика
запад
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89fdb901c726f751c9b97cc83b32a93f.jpg
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Продолжение конфликта с Россией стало жизненно важным для Владимира Зеленского и его окружения, однако наступление мира может обернуться для него катастрофой, заявил американский военный эксперт Андрей Мартьянов в беседе с Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале."Пока он (Зеленский. — Прим. ред.) у власти, он фактически истребляет мужское население Украины. &lt;…&gt; И он все равно продолжает бахвалиться. Однако &lt;…&gt; продолжение войны для них, для Зеленского, его шайки и ряда других людей, в том числе с Запада, стало продолжением их жизни. Как только это прекратится, для них все кончено. Их самих не станет", — сообщил он.На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, и на следующий день Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Был введен запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Выборы нового президента Украины планировались на 31 марта 2024 года, но из-за военного положения и мобилизации они были отменены. Зеленский заявлял об их "неуместности" в нынешней ситуации. Его полномочия истекли еще 20 мая позапрошлого года, однако в Киеве утверждают, что он остается законным лидером до проведения следующих выборов.
украина
запад
киев
владимир зеленский, украина, общество , мировая экономика, запад, киев
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, Общество , Мировая экономика, ЗАПАД, Киев
07:29 26.02.2026
 
"Для них все кончено": в США заявили о приближающемся финале Зеленского

Аналитик Мартьянов: Зеленский не сможет пережить окончание конфликта с РФ

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Продолжение конфликта с Россией стало жизненно важным для Владимира Зеленского и его окружения, однако наступление мира может обернуться для него катастрофой, заявил американский военный эксперт Андрей Мартьянов в беседе с Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале.
"Пока он (Зеленский. — Прим. ред.) у власти, он фактически истребляет мужское население Украины. <…> И он все равно продолжает бахвалиться. Однако <…> продолжение войны для них, для Зеленского, его шайки и ряда других людей, в том числе с Запада, стало продолжением их жизни. Как только это прекратится, для них все кончено. Их самих не станет", — сообщил он.
Бомбардировщик ТУ-95мс выпускает ракету - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
"Русские ударят": в США напряглись после грязной выходки на Украине
07:22
07:22
На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, и на следующий день Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Был введен запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Выборы нового президента Украины планировались на 31 марта 2024 года, но из-за военного положения и мобилизации они были отменены. Зеленский заявлял об их "неуместности" в нынешней ситуации. Его полномочия истекли еще 20 мая позапрошлого года, однако в Киеве утверждают, что он остается законным лидером до проведения следующих выборов.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
"Украины не будет": в США удивились тому, что вчера началось во Львове
Вчера, 07:30
Вчера, 07:30
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийУКРАИНАОбществоМировая экономикаЗАПАДКиев
 
 
