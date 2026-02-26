https://1prime.ru/20260226/zelenskiy-867832838.html

МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Продолжение конфликта с Россией стало жизненно важным для Владимира Зеленского и его окружения, однако наступление мира может обернуться для него катастрофой, заявил американский военный эксперт Андрей Мартьянов в беседе с Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале."Пока он (Зеленский. — Прим. ред.) у власти, он фактически истребляет мужское население Украины. <…> И он все равно продолжает бахвалиться. Однако <…> продолжение войны для них, для Зеленского, его шайки и ряда других людей, в том числе с Запада, стало продолжением их жизни. Как только это прекратится, для них все кончено. Их самих не станет", — сообщил он.На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, и на следующий день Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Был введен запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Выборы нового президента Украины планировались на 31 марта 2024 года, но из-за военного положения и мобилизации они были отменены. Зеленский заявлял об их "неуместности" в нынешней ситуации. Его полномочия истекли еще 20 мая позапрошлого года, однако в Киеве утверждают, что он остается законным лидером до проведения следующих выборов.

