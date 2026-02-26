Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
2026-02-26T07:51+0300
2026-02-26T07:55+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
харьковская область
всу
минобороны рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Харьковская область, ВСУ, Минобороны РФ
07:51 26.02.2026 (обновлено: 07:55 26.02.2026)
 
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что Украина достигает победы, несмотря на очевидные поражения ВСУ на всех участках фронта, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.
"Наркофюрер говорит о "Победе" страны 404 Украина", — написал он.
Боуз выразил удивление по поводу заявления главы киевского режима.
"Потери украинских военных оцениваются в 1,5 миллиона человек, экономика страны обрушена, население страдает, установилась полицейская диктатура. Миллиарды украдены. <…>. Если это "Победа", то что тогда считается поражением?" — подчеркнул журналист.
Согласно данным Минобороны России, за последние сутки российские войска установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области и нанесли значительный урон украинским силам как в Харьковской, так и в Сумской областях. Потери ВСУ на всех направлениях составили до 1345 военнослужащих. Также была уничтожена американская реактивная установка залпового огня MLRS.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийХарьковская областьВСУМинобороны РФ
 
 
