"Это победа". На Зеленского набросились после его заявления об СВО

"Это победа". На Зеленского набросились после его заявления об СВО

МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что Украина достигает победы, несмотря на очевидные поражения ВСУ на всех участках фронта, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."Наркофюрер говорит о "Победе" страны 404 Украина", — написал он.Боуз выразил удивление по поводу заявления главы киевского режима."Потери украинских военных оцениваются в 1,5 миллиона человек, экономика страны обрушена, население страдает, установилась полицейская диктатура. Миллиарды украдены. <…>. Если это "Победа", то что тогда считается поражением?" — подчеркнул журналист.Согласно данным Минобороны России, за последние сутки российские войска установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области и нанесли значительный урон украинским силам как в Харьковской, так и в Сумской областях. Потери ВСУ на всех направлениях составили до 1345 военнослужащих. Также была уничтожена американская реактивная установка залпового огня MLRS.

