"Это победа". На Зеленского набросились после его заявления об СВО
"Это победа". На Зеленского набросились после его заявления об СВО - 26.02.2026
"Это победа". На Зеленского набросились после его заявления об СВО
Владимир Зеленский утверждает, что Украина достигает победы, несмотря на очевидные поражения ВСУ на всех участках фронта, заявил ирландский журналист Чей Боуз | 26.02.2026
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что Украина достигает победы, несмотря на очевидные поражения ВСУ на всех участках фронта, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."Наркофюрер говорит о "Победе" страны 404 Украина", — написал он.Боуз выразил удивление по поводу заявления главы киевского режима."Потери украинских военных оцениваются в 1,5 миллиона человек, экономика страны обрушена, население страдает, установилась полицейская диктатура. Миллиарды украдены. <…>. Если это "Победа", то что тогда считается поражением?" — подчеркнул журналист.Согласно данным Минобороны России, за последние сутки российские войска установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области и нанесли значительный урон украинским силам как в Харьковской, так и в Сумской областях. Потери ВСУ на всех направлениях составили до 1345 военнослужащих. Также была уничтожена американская реактивная установка залпового огня MLRS.
