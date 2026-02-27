Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Автоэксперт рассказал, как защитить автомобиль от киберугроз - 27.02.2026
Автоэксперт рассказал, как защитить автомобиль от киберугроз
Автоэксперт рассказал, как защитить автомобиль от киберугроз
27.02.2026
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Автомобиль стал "компьютером на колесах", чтобы не дать взломать его хакерам, стоит регулярно обновлять программное обеспечение и следить за подключениями к общедоступным сетям Wi-Fi, рассказал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Игорь Мишин "Автомобиль стал "компьютером на колесах". Электронные блоки управления объединяют данные с датчиков, обрабатывают информацию и направляют команды для взаимодействия всех систем: от двигателя, трансмиссии, систем безопасности до мультимедиа и климат-контроля. В зависимости от марки количество ECU (электронные блоки управления - ред.) начинается от 20-30 блоков и может насчитывать 130-150 штук в одной машине. Поэтому вопросы кибербезопасности важны для автовладельцев", - рассказал эксперт "Автонет" НТИ. Мультимедиа, автопилот, камеры и датчики, система безопасности быстро принимают и обрабатывают большой объем информации в реальном времени, отметил Мишин. "В беспилотных авто такой объем информации еще больше. Для защиты от нежелательного доступа, регулярно обновляйте ПО. Уведомления о наличии обновления связаны не только с новыми функциями. Часто они устраняют уязвимости в безопасности, выявленные разработчиками", - пояснил он. Кроме того, необходимо контролировать подключения, осторожно подключаться к общедоступным сетям Wi-Fi и неизвестным Bluetooth-соединениям, добавил эксперт НТИ. "Автомобили собирают столько информации, что большинство водителей даже не представляет себе. Это локация, контакты, журнал звонков и даже домашние адреса, сохраненные в "избранном". Проверяйте регулярно настройки и очищайте сохраненную информацию. Не забывайте, что через Wi-Fi и Bluetooth автомобиль передает сигналы. Если машина автоматически подключается к ним, отключите такую настройку", - завершил Мишин.
2026
технологии, бизнес, нти
Технологии, Бизнес, НТИ
13:18 27.02.2026
 
Автоэксперт рассказал, как защитить автомобиль от киберугроз

Мишин: нужно регулярно обновлять ПО, чтобы защитить авто от киберугроз

Автомобили. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Автомобиль стал "компьютером на колесах", чтобы не дать взломать его хакерам, стоит регулярно обновлять программное обеспечение и следить за подключениями к общедоступным сетям Wi-Fi, рассказал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Игорь Мишин
"Автомобиль стал "компьютером на колесах". Электронные блоки управления объединяют данные с датчиков, обрабатывают информацию и направляют команды для взаимодействия всех систем: от двигателя, трансмиссии, систем безопасности до мультимедиа и климат-контроля. В зависимости от марки количество ECU (электронные блоки управления - ред.) начинается от 20-30 блоков и может насчитывать 130-150 штук в одной машине. Поэтому вопросы кибербезопасности важны для автовладельцев", - рассказал эксперт "Автонет" НТИ.
Мультимедиа, автопилот, камеры и датчики, система безопасности быстро принимают и обрабатывают большой объем информации в реальном времени, отметил Мишин.
"В беспилотных авто такой объем информации еще больше. Для защиты от нежелательного доступа, регулярно обновляйте ПО. Уведомления о наличии обновления связаны не только с новыми функциями. Часто они устраняют уязвимости в безопасности, выявленные разработчиками", - пояснил он.
Кроме того, необходимо контролировать подключения, осторожно подключаться к общедоступным сетям Wi-Fi и неизвестным Bluetooth-соединениям, добавил эксперт НТИ.
"Автомобили собирают столько информации, что большинство водителей даже не представляет себе. Это локация, контакты, журнал звонков и даже домашние адреса, сохраненные в "избранном". Проверяйте регулярно настройки и очищайте сохраненную информацию. Не забывайте, что через Wi-Fi и Bluetooth автомобиль передает сигналы. Если машина автоматически подключается к ним, отключите такую настройку", - завершил Мишин.
 
